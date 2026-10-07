Cómo hacer flores de cempasúchil con limpiapipas para una ofrenda bonita y duradera

Las festividades alrededor del Día de Muertos ya están a la vuelta de la esquina. Por ello, la ofrenda es algo que debe quedar completamente listo, aunque si no pones ofrenda pero quieres adornar con elementos clásicos… también es válido. En ese sentido, esta es una de las formas más creativas de crear tus propias flores de cempasúchil. Sigue estos consejos y gracias a unos limpiapipas, haz las piezas que gustes de aquí al 1 y 2 de noviembre.

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¿Por qué es buena idea hacer flores de cempasúchil con limpiapipas?

Como se comentó, ya sea para la ofrenda o para adornar, estas manualidades pueden ser de beneficio para toda la familia. O en el caso de que quieras hacer adornos tú solo/a, sigue los consejos que se dan a continuación. La realidad es que este tipo de artículos, complementados con tutoriales en redes como TikTok, permiten a cualquiera lograr adornos espectaculares. Por eso, haz estas flores de cempasúchil utilizando los limpiapipas.

¿Qué materiales se necesitan para hacer flores de cempasúchil con limpiapipas?

14 o 15 limpiapipas naranjas o amarillos para los pétalos

3 a 4 limpiapipas verdes para el tallo, cáliz y las hojas

Un palito de brocheta o alambre de floristería de calibre 18 o 25

Cinta floral (floratape) de color verde

Silicón caliente

Tijeras

¿Cómo hacer flores de cempasúchil con limpiapipas?

1.- Corta y dale forma a los pétalos - El primer paso es cortar todos los limpiapipas por la mitad. Allí tomarás pieza por pieza y la doblarás de nueva cuenta a la mitad, dándole forma de pequeña gota o corazón. Se recomienda enrollar un poco más las puntas para darle una textura más pomposa a lo que serán los pétalos de la flor de cempasúchil.

2.- Arma el centro de la flor - Aquí debes fijar el palito o el alambre (depende que hayas escogido) y pega con el silicón caliente los pétalos en la punta de tu palito. Comienza con el centro y coloca el resto de las piezas en forma de espiral para que no queden huecos.

3.- Haz tu cáliz con la base verde - Ahora tomarás un limpiapipas verde, lo enrrollarás en la parte inferior de los pétalos y lo pegarás hacia dentro con la misión de cubrir la base de unión con el tallo.

4.- Haz las hojas y el tallo - Doblarás los limpiapipas de nueva cuenta en forma de gota o moño para entrelazarlos y formar la flor clásica de cempasúchil. Y finalmente forrarás el palito con la cinta floral de color verde, integrando hojas en el sitio donde prefieras… mientras lo envuelves hacia abajo.