3 alternativas para reemplazar los tapetes de tu casa por opciones más fáciles de limpiar

Un tapete puede verse hermoso en la sala o la recámara , pero también puede convertirse en un imán de polvo y complicar la limpieza diaria. Por eso, si buscas opciones prácticas sin sacrificar estilo, estas alternativas son más fáciles de cuidar y lucen igual de bien.

3 alternativas para reemplazar los tapetes

1. Losetas de linóleo

Son resistentes, antibacterianas y muy fáciles de limpiar. Este material natural está hecho de aceite de linaza, harina de madera y resina. Según Cuerpomente, se utiliza en escuelas y hospitales por su durabilidad, lo que lo convierte en una excelente opción para el hogar.

2. Módulos de corcho

Aportan calidez visual sin complicaciones de mantenimiento. Tienen un estilo mediterráneo que simula la madera, pero con menor grosor y más ligereza. Son ideales si buscas un ambiente acogedor sin acumular polvo. 3 ideas para poner luces LED en la alacena de la cocina sin instalar cableado: se verá moderno

3. Fibras naturales (yute, sisal o bambú)

Son ecológicas, elegantes y no retienen tanto polvo como los tapetes tradicionales. Además, aportan textura y frescura a los espacios, siendo perfectas para quienes buscan un estilo más natural.

¿En qué parte de la casa se pueden poner tapetes?

No todos los tapetes funcionan igual en cada espacio. Elegir el material correcto depende de su uso y ubicación. De acuerdo con Architectural Digest, estos son los mejores lugares: