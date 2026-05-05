Encuentran sin vida a hija de famoso actor de televisión; así localizaron el cadáver

Una dolorosa noticia acaba de impactar fuertemente a la industria del entretenimiento: resulta que se acaba de confirmar la muerte de Jacqueline Falk, hija del reconocido actor Peter Falk. La mujer tenía 60 años y fue encontrada sin vida el pasado 27 de abril dentro de su casa en Los Ángeles, California. De acuerdo con las autoridades, se investigan las causas de muerte de la mujer, pues todo parece indicar que las primeras hipótesis apuntan a un suicidio; sin embargo, no descartan algo más, por lo que el caso continúa en investigación.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Jacqueline Falk?

El 27 de abril, la policía de Los Ángeles acudió a un llamado en el cual terminaron encontrando a Jacquelin Falk, hija del famoso protagonista de “Colombo”, Peter Falk, sin vida. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de la hija del actor en su casa. Los detalles de la escena no han sido revelados. Sin embargo, se sabe que las autoridades continúan la investigación, pues aparentemente se pudo quitar la vida por ahorcamiento, pero las investigaciones continúan para poder determinar definitivamente lo que realmente pasó.

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