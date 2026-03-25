“La vida puede ser hermosa, y la vida puede ser increíblemente cruel": Se despiden de querida conductora quien falleció a los 54 años de edad, esto se sabe:

Hace unas horas se dio a conocer a través de las redes sociales la noticia sobre el triste fallecimiento de una querida conductora de televisión a la edad de 54 años, conmocionando tanto al mundo del entretenimiento como a sus miles de seguidores quienes han mostrado su sentir en diversos posteos.

La noticia sobre la muerte de esta querida figura del entretenimiento conocida como Mel Schilling se hizo pública la noche del martes 24 de marzo, gracias a una publicación en redes sociales por parte de su familia, quienes compartieron con sus seguidores un emotivo y fuerte mensaje.

¿Qué le pasó a la conductora de televisión Mel Schilling?

Se sabe que hacía un par de años Mel había sido diagnosticada con cáncer, enfermedad que tras una fuerte lucha terminó por arrebatarle la vida dejando un gran vacío en el mundo del entretenimiento.

A través de su cuenta de Instagram, la cuál tiene casi medio millón de seguidores se compartió el siguiente mensaje:

“En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había arrebatado la capacidad de hablar, me acercó y me susurró un mensaje para Maddie y para mí que me acompañará el resto de mi vida. Le costó todas sus fuerzas, y ese gesto resumió a la perfección a nuestra pequeña Melsie. Incluso entonces, su único pensamiento era para Maddie y para mí.”

Dentro de este posteo de despedida se destacó su carrera, misma que fue relativamente corta y diferente pues Mel se había hecho un lugar dentro de la industria a la edad de 42 años en su natal Australia.

“La vida puede ser hermosa, y la vida puede ser increíblemente cruel. Pero en última instancia, la vida es fugaz, frágil, y el mañana no está garantizado para nadie”.

¿Quién fue Mel Schilling?

Mel Schilling además de conductora, fue una reconocida psicóloga y consejera de relaciones amorosas quien llegó a la fama en la televisión australiana gracias a su rol como experta en la serie Married at First Sight en Australia y el Reino Unido.

Aunque tenía 20 años haciendo apariciones esporádicas en televisión, no fue hasta el 2016 que alcanzó la fama internacional gracias a sus aportes en dicho programa, dando paso a su trabajo como presentadora.