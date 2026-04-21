Famoso comediante mexicano sufre parálisis facial tras ser hospitalizado de emergencia; este es su estado actual

Este martes se dio a conocer que uno de los comediantes más queridos de todo México se encuentra ante un episodio delicado de salud, pues se confirmó que Juan Carlos Nava, mejor conocido como El Borrego Nava quien actualmente tiene 57 años habría sufrido parálisis facial luego de haber sido hospitalizado de emergencia, dejando en duda a sus seguidores.

Con el paso de los años El Borrego Nava se ha hecho de un nombre dentro del mundo del entretenimiento en México, siendo una personalidad bastante reconocida sobre todo en la comedia, por lo que él mismo ha tomado con un poco de humor el tema de la parálisis facial e incluso se ha mostrado bastante positivo respecto a su recuperación.

¿Por qué fue hospitalizado “El Borrego Nava”?

El comediante, productor y también actor, compartió a través de sus redes sociales que “se le había juntado todo un poco”, pues primero detalló que previo a una presentación había sufrido una parálisis facial por estrés; además confirmó que fue hospitalizado tras haber tenido piedras en el riñón, o que le habría forzado a cancelar al menos un par de shows.

Aunque el comediante ha pasado por semanas delicadas, ha estado activo en sus redes sociales y ha lucido tranquilo y enfocado en su trabajo, pues actualmente se ha dedicado a celebrar con una gira 40 años de trayectoria, algo que pocos humoristas mexicanos pueden presumir.

¿Quién es El Borrego Nava?

A través de los años, El Borrego Nava se ha consolidado como uno de los comediantes más distinguidos del entretenimiento mexicano, pues su ingenio y tipo de humor lo han puesto en un lugar donde pocas personalidades logran llegar y sobre todo mantenerse; pues aún cuando nuevas generaciones han llegado, su humor se ha mantenido.

Su creatividad y elocuencia le han hecho desenvolverse tanto en televisión como en teatro, por lo que su humor es uno de los más reconocidos de todo el país desde hace ya varias décadas.