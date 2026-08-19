Muere famoso periodista en TRÁGICO accidente aéreo; fue una de las personas más queridas de la televisión

Este miércoles 19 de agosto de 2026 lamentablemente se confirmó la muerte del periodista José Alberto Suárez a los 55 años de edad en un trágico accidente aéreo. De acuerdo con la información que se ha revelado, hasta el momento, el comunicador viajaba en un helicóptero, sin embargo durante el vuelo este se estrelló provocando la muerte de todos los pasajeros que iban a bordo. A continuación te contamos que se sabe sobre este lamentable suceso que tiene a todos consternados.

José Alberto Suárez: ¿Qué se sabe del accidente donde murió el periodista?

De acuerdo con la información que se ha reportado hasta el momento el helicóptero donde viajaba José Alberto Suárez se estrelló en las inmediaciones del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, ubicado en Kenia. A bordo iban 6 pasajeros y el piloto, pero desafortunadamente todos perdieron la vida. Por su parte, de acuerdo con El Departamento de Estado de Estados Unidos, cinco de las personas que fallecieron eran estadounidenses. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial de César Conde, Valari Staab y José Cancela. En dicho comunicado se expresó que José Alberto siempre fue un gran colega además de que se preocupaba por los equipos a los que servía. Además de esto, también se hizo énfasis en la personalidad y carácter del comunicador quien siempre mantuvo un gran sentido del humor.

José Alberto Suárez: ¿Quién era el periodista que murió en el accidente aéreo en Kenia?

José Alberto Suárez destacó por ser uno de los periodistas más queridos y profesionales. Su carrera inició siendo reportero y presentador en distintos lugares como Florida, Ohio y Texas. Contaba con más de 25 años en medios de comunicación. Sin embargo destacó como ejecutivo y presidente de diversas estaciones. Su liderazgo y entrega lo hizo destacar en el medio consolidándose como una de las figuras más reconocidas. Gracias a esto obtuvo un premio Emmy Lone Star, un premio Emmy Suncoast, tres premios Emmy al Mejor Noticiero Diario, así como diversos premios de Associated Press. A pesar de su gran entrega, en su vida personal tenía otras pasiones como su gusto adquirido por los autos y la fotografía, hecho que demostró gran versatilidad dentro de su vida.

