¿Quién era Tyra Spaulding? Hallan muerta a la reina de belleza

Tyra Spaulding en el mundo del modelaje era una figura importante, que se destacaba por desfilar en importantes concursos, resaltando su gran belleza natural que acaparaba todas las miradas del público. Lamentablemente, hace pocos días fue hallada sin vida, dejando a sus seguidores completamente conmocionados por la noticia.

Ante su repentino y triste deceso, a continuación hablaremos un poco sobre la historia de la modelo que representó a Jamaica en un certamen de belleza y lo que se sabe sobre su fallecimiento. Así que no te vayas para que puedas conocer toda la información al respecto.

¿Quién era Tyra Spaulding?

Como ya se mencionó al inicio, Tyra Spaulding, se había destacado por ser una reconocida modelo. Aunque no se cuenta con mucha información sobre su vida personal. Su rostro fue muy reconocido en el 2023, puesto que fue una de las finalistas de Miss Universo Jamaica, un reconocido certamen de belleza que le permitió representar a su país.

Desde ese momento, la modelo se mantuvo muy activa en sus redes sociales, permitiendo que los usuarios pudieran conocer su camino en el mundo de la moda y de la belleza. Lamentablemente, todo daría un giro de 360 grados, puesto que el 23 de septiembre se anunció que falleció a sus 26 años.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Tyra Spaulding?

El anuncio del fallecimiento de Tyra Spaulding, se dio a conocer en las redes sociales de Miss Universe Jamaica, resaltando que enviaban todas sus condolencias a los familiares y amigos de la joven modelo. En la publicación, vemos una foto de la celebridad y un video corto donde la vemos en una reconocida pasarela.

Dentro de la información que se sabe sobre su muerte, se destaca que fue encontrada sin vida en un departamento en Kingston. Aunque las autoridades continúan realizando las investigaciones, dentro de las hipótesis que se destacan es la del suicidio.

Dicha hipótesis, se debe a que en su cuenta de YouTube, la ex participante al certamen de belleza, habló abiertamente sobre las batallas que está enfrentando con ella misma, detallando que su mente estaba intentando matarla, un último mensaje que dejó a sus seguidores preocupados por el estado de su salud mental. Incluso, en las imágenes explica que desde que dejó su trabajo, empezó a sentirse peor emocionalmente.