Miss Universo 2023: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver el certamen de belleza?

Miss Universo 2023 se llevará a cabo el próximo 14 de enero en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, donde más de 80 candidatas de todo el mundo competirán por convertirse en la reina del certamen.

¿Cómo es la corona que portará la ganadora de Miss Universo?

En días pasados fue presentada la corona que portará la gran ganadora del máximo certamen de belleza a nivel mundial. La exclusiva presea lleva por nombre “Diamante azul”, cuenta con 993 gemas, 110.083 quilates de zafiro y 48.024 quilates de diamante.

De acuerdo con los organizadores del evento, la corona tiene un valor estimado que alcanza los 5.3 millones de dólares; sin embargo, aquí surge la gran interrogante, ¿quién ostentará esta joya el próximo 14 de enero?

¿Cuándo será el certamen de Miss Universo?

Como mencionamos anteriormente, el concurso de belleza tendrá lugar el próximo 14 de enero. La velada llegará a su fin con la 70ª Miss Universo, Harnaaz Sandhu, coronando a su sucesora, la cual saldrá de entre más de 80 candidatas.

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¿Quién es la representante de México?

La representante de México es ni más ni menos que Irma Cristina Miranda Valenzuela, originaria de Cajal, Sonora. Nació el 15 de agosto de 1996, por lo que actualmente tiene 26 años. Mide 1.74 metros, tiene el cabello oscuro y ojos cafés.

Con apenas 18 años se convirtió en Nuestra Belleza Sonora. Concursó en Nuestra Belleza México 2016, donde quedó como finalista. Cinco años después fue designada como Mexicana Universal Sonora, por lo que representó a su entidad en el certamen Mexicana Universal 2022.

Además de ser modelo, Irma Cristina Miranda Valenzuela se tituló en la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Sonora.

La representante de México ha sido considerada como una de las favoritas, así como las latinas María Fernanda Aristizábal (Colombia), Sofía Depassier (Chile), Amanda Dudamel (Venezuela) y Alessia Rivegno (Perú).

¿Dónde ver Miss Universo 2023? No te pierdas Miss Universo 2023 el próximo sábado 14 de enero a las 19 horas, a través de la señal de Azteca UNO.