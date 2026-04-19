Última hora: Lupita Villalobos de “Las Alucines” es hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud HOY, 18 de abril

Lupita Villalobos no está pasando por su mejor momento. La estrella de Las Alucines fue hospitalizada de emergencia debido a un intenso dolor de cabeza, así lo dio a conocer la influencer a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram la tarde de hoy, sábado 18 de abril. Según explica, el dolor ha persistido por días, por lo que ahora no queda más que esperar el diagnóstico del médico. A continuación, el mensaje compartido por la creadora de contenido:

“Hola, oigan pues me hospitalizaron por un dolor de cabeza muy intenso, ya tenía varios días con él, estamos esperando el diagnóstico, el dolor está siendo controlado por el medicamento porque de verdad duele mucho, pero esperemos que todo bien. Los mantendré informados”, se lee en la publicación, la cual viene acompañada con una imagen de ella misma en una camilla de hospital.

| Crédito: Instagram (@lupitavillalobossbeltran)

¿Qué le pasó a Lupita Villalobos y por qué fue hospitalizada de emergencia?

Tal como relató la influencer, su hospitalización se produce tras varios días con un intenso dolor de cabeza. Si bien Lupita aún se encuentra a la espera de un diagnóstico, es probable que este problema de salud esté relacionado con las polémicas y la presión actual que enfrenta la creadora de contenido, pues recientemente fue víctima de rumores de divorcio debido a una supuesta infidelidad por parte de su esposo, Juan Luis. Si bien ésta ha desmentido cualquier tipo de traición, su nombre sigue siendo tendencia en redes sociales por esta razón.

Aunado a sus problemas personales, la influencer también enfrenta momentos de verdadera presión física y mental debido a su próximo enfrentamiento en Supernova Génesis 2026, donde peleará ante la conductora Kim Shantal. El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo, 26 de abril, por lo que su diagnóstico es clave para el evento.

Este es el estado de salud de Lupita Villalobos tras ser hospitalizada de emergencia

De momento, Lupita Villalobos se encuentra recibiendo la atención médica necesaria, por lo que no queda más que esperar a que la influencer comparta una actualización sobre su estado de salud. No obstante, todo parece indicar que el dolor ha quedado bajo control.

¿Quién es Lupita Villalobos de “Las Alucines”?

Lupita Villalobos es una de las creadoras de contenido con mayor renombre en el panorama actual. Tras 12 años trabajando en Recursos Humanos y Psicología Organizacional, la influencer decidió dar el salto a las redes sociales. Actualmente, es co-conductora del podcast “Las Alucines”, junto a su amiga Kass Quezada (Quesito), el cual ha sido nominado a los Eliot Awards y los Spotify Podcast Awards gracias a su gran éxito. Además de ser podcaster, Lupita también sube contenido de comedia y vlogs a sus redes sociales.