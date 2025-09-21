¡La regla de 3! Estos fueron los famosos que fallecieron en la semana

¡La regla de 3 se ha cumplido! Puesto que durante la semana se han dado a conocer el lamentable fallecimiento de 3 celebridades que fallecieron, importantes personalidades del espectáculo que ahora ya no se encuentran con nosotros.

Hombre muere aplastado por una estructura en la Alcaldía Cuauhtémoc. [VIDEO] El “Diablo” Becerril nos presentó los detalles donde lamentablemente un hombre de 53 años perdió la vida aplastado por una estructura en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué artistas murieron y en qué consiste dicha “regla”, un mito que en los últimos años ha obtenido cierto poder debido a la gran coincidencia que se presenta. No te pierdas ningún detalle al respecto.

¿Quiénes fueron las celebridades que fallecieron en esta semana?

Lamentablemente, en el mundo de la farándula se han presentado 3 tristes fallecimientos de celebridades. El primero de ellos fue la actriz Ariadnalí De la Peña, quien murió el 18 de septiembre a los 38 años. Aunque se sabe que libró una fuerte batalla contra el cáncer, no se ha dado a conocer oficialmente la razón de su deceso.

En la semana, también se presentó la muerte de Julieta Fierro, quien el 19 de septiembre a sus 77 años, quien se dio a conocer por ser una reconocida física, astronomía e investigadora, quien también se encargó de dar a clases algunos en la Facultad de Ciencias en la UNAM, dejando un importante legado en la ciencia.

Por último, el sábado, 20 de septiembre, se anunció que murió una querida conductora de televisión, Débora Estrella, a sus 43 años, quien sufrió un accidente aéreo. Por el momento, las autoridades siguen investigando las causas principales del percance. Muertes que han provocado que la creencia de la regla de 3 sea real.

¿Qué es la regla de 3 en el espectáculo?

En el mundo del espectáculo y de la farándula, se ha promovido el mito de la regla de 3. Entre los internautas, se tiene la idea de que si muere un artista en la semana, es muy probable que en poco tiempo se presenten 2 muertes más.

Es una realidad, que dichos hechos se han repetido en varias ocasiones con diversos artistas y celebridades mexicanas que han muerto a lo largo de una semana o en un corto periodo de tiempo, provocando que haya gran sorpresa entre los usuarios que observan los acontecimientos. Aunque no cuenta con un sustento científico o de expertos, ya está muy arraigada la creencia al respecto.