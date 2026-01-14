Se cumple regla de 3: estos famosos murieron en las últimas 24 horas

El mundo del espectáculo nuevamente queda bajo el debate sobre la teoría de la regla de 3 . Esta hace referencia a la creencia de que al morir un famoso luego lo hacen dos más, en la misma semana.

En estos primeros días del 2026, las tristes noticias sobre el fallecimiento de reconocidos actores volvieron a reflotar esta teoría por lo que es motivo de debate en las redes sociales. Mientras, el mundo del espectáculo despide con dolor a los famosos.

¿Cuáles fueron las muertes en las últimas 24 horas?

La encargada de anunciar el deceso de queridos famosos fue la Asociación Nacional de Actores que utilizó sus redes sociales para emitir los tristes comunicados. En este marco, el pasado lunes 12 de enero confirmó la muerte de Mario Chávez García Cid, más conocido como Mario Cid, quien tenía 93 años de edad.

La muerte del destacado actor de cine, televisión y teatro no solo enlutó al ambiente artístico mexicano sino que fue el punto de partida para el resurgimiento de la denominada regla de 3. Esto se debe a que, tras el deceso de Mario Cid, otras dos figuras de la actuación fallecieron esta semana.

¿Qué muertes completan la regla de 3?

Ese mismo 12 de enero, la Asociación Nacional de Actores compartió otro comunicado en el que informaba la muerte de Emma Rosa Gutiérrez. “Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, remarca el posteo relacionado a la famosa actriz y bailarina de la cual no se confirmaron las causas del deceso.

Finalmente, este martes 13 de enero, la muerte de Ramón Anza volvió a vestir de luto al mundo del espectáculo. Del actor, cuyo nombre real era Ramón Ramírez Guerrero, tampoco se precisaron las causas de su deceso pero su partida ha despertado una gran cantidad de posteos que le rinden homenaje.

De esta manera, la regla de 3 volvió a resurgir y es en las redes sociales en donde se habla de ella principalmente. Mientras muchos indican que es una teoría que causa temor, otros más escépticos remarcan que solo se trata de meras casualidades y un invento de las personas.