Muerte de Héctor Zamorano: ¿Cuál era el padecimiento que sufría el primer eliminado de La Academia?

Hoy 24 de febrero se dio a conocer por medio de Venga La Alegría la triste noticia de la muerte de Héctor Zamorano, quien perteneció a la primera generación del reality La Academia. Lamentablemente, el exparticipante del programa de canto fue diagnosticado con depresión, hecho que le causó muchos problemas en el ámbito personal y profesional, aunque cabe destacar que luchó hasta el último día.

Así anunciaron Flor Rubio y Ricardo Casares la muerte de Héctor Zamorano

¿Cómo enfrentó Héctor Zamorano el trastorno de depresión?

Fue en el año 2021 cuando Héctor empezó a padecer depresión; sin embargo, fue hasta enero del 2023 en que lo hizo público y compartió por medio de redes sociales que cada día era sumamente complicado para él.

Entre muchas de sus publicaciones, el exparticipante de La Academia aseguraba que se encontraba cansado de aparentar que estaba feliz, describiendo que los días eran una pesadilla.

“Hoy cumplo dos años con esta depresión a la cual no le he podido ganar... He tratado de aparentar, pretender, ocuparme, le “he echado ganas”, pero al parecer no puedo con ella”.

¿Cómo fue la participación de Héctor Zamorano en La Academia?

Héctor Zamorano es originario de Veracruz e hizo casting a principios del año 2002 para pertenecer a la primera generación de la Academia logrando cautivar al jurado por lo que pisó el tan aclamado escenario. El camino de Zamorano en la historia de La Academia fue corto debido a que fue el primer eliminado en toda la historia del reality, hecho que le dio mucha fama.

A pesar de solo haber estado unos días en el programa de canto, Héctor siguió luchando por sus sueños y tuvo varias presentaciones musicales después de su paso por La Academia y se consolidó como entrevistador, blogger y fotógrafo.

¿Cómo se diagnostica la depresión?

Lo primero que debes saber es que un diagnóstico de depresión debe ser totalmente profesional, es decir, que solo una persona apta como un psicólogo o psiquiatra puede identificar mediante una evaluación, la cual se lleva a cabo por entrevistas o cuestionarios de carácter profesional.

Si necesitas ayuda o apoyo recuerda acudir con un psicólogo o hablar a la línea de la vida 800 911 2000, la cual tiene una atención las 24 horas del día, todos los días del año.