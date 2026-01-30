Estas fueron las reacciones de los famosos tras la muerte de Pedro Torres

Desafortunadamente se conoció el fallecimiento de Pedro Torres tras haber pasado varios años luchando contra una enfermedad agresiva. El productor murió este viernes 30 de enero a sus 72 años y su fallecimiento fue confirmado a través de un comunicado de prensa que fue publicado en sus redes sociales oficiales.

En el año 2024 los medios de comunicación se hicieron eco sobre que el productor de televisión y quién era el ex esposo de Lucía Méndez , había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Lamentablemente la enfermedad le ganó y la madre de su hijo publicó un conmovedor mensaje para despedirlo por medio de las redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los famosos a la muerte de Pedro Torres?

Lucía Méndez utilizó sus redes sociales para poder despedirse de quien fue su ex esposo y padre de su único hijo Pedro Antonio.

La cantante y actriz publicó 2 fotografías, en la primera sale Pedro Torres en blanco y negro con un moño de luto y en cuanto a la segunda muestra la familia que formaron ya que aparece ella junto con el productor que están cargando su hijo que en ese momento era un niño.

"Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas", dice el mensaje de Lucía Méndez.

Otra celebridad que se despidió del productor fue Ana Brenda Contreras escribiendo en sus redes: "Uncle Pete. Por siempre", escribió Ana Brenda junto a un bello retrato en blanco y negro de ambos.

Carlos Rivera hizo lo propio en su cuenta de Instagram: "Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este vídeo de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en Paz".

"Hasta siempre querido pedro", escribió Anahí en sus historias de Instagram al compartir una nostálgica foto junto a Torres.

¿Quién era Pedro Torres?

Pedro Torres se destacó por modernizar la televisión mexicana desde los años 80 y 90, introduciendo un estilo más dinámico, visual y cercano a los formatos internacionales. Fue el creador y productor de programas icónicos, además de especiales, reality shows y proyectos de entretenimiento de gran impacto.