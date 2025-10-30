Ella es la mujer que fue secuestrada por el influencer Jaime Toral

El influencer Jaime Toral, cuyo nombre completo es Jaime Pascual Hernández Toral, es buscado por la Fiscalía del Estado de Veracruz. Se presume que secuestró a Doña Lety, la mujer que ganó gran popularidad a través de los videos que subía de ella el propio generador de contenidos.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

El lunes pasado, la Fiscalía del Estado de Veracruz dio a conocer el comunicado en donde ofrece una recompensa de 350 mil pesos para dar con el paradero del influencer acusado de presunta trata de personas.

¿Quién es Jaime Toral?

Jaime Toral es originario de Tantoyuca, ciudad de la región de Huasteca Alta de Veracruz. Se hizo conocido durante el 2020, en plena pandemia, cuando el creador de contenido se viralizó al hacer videos junto a Doña Lety.

Jaime Toral ayudaba a la mujer y esto hizo que se ganara el cariño de los usuarios de TikTok. Sin embargo, esta historia cambiaría con el paso del tiempo y ahora la Justicia está tras sus pasos.

¿Por qué se presume que Jaime Toral secuestró a Doña Lety?

La historia que se gestó en redes sociales dio un giro trascendental en septiembre del año pasado, ya que trascendió que el influencer mantenía a Doña Lety privada de su libertad. Un operativo de la Guardia Nacional y de la policía tanto estatal, como municipal, corroboró esta situación.

La propia Doña Lety aseguró que estuvo encerrada por mucho tiempo sin agua y sin comida, lo que le trajo aparejado varios problemas de salud. En ese momento, Doña Lety argumentó que logró escapar cuando Jaime Toral se distrajo unos segundos.

Por eso ahora, la Justicia busca dar con el influencer para que responda a la causa por presunta trata de personas. Este delito apunta a la privación de la libertad de una persona, mediante amenazas, coacción, rapto, fraude, uso de la fuerza o abuso de una situación de vulnerabilidad.