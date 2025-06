Mujer vende anillo tras cancelación de su boda y revela que su ex ya tenía otra mujer

Las historias de amor no siempre terminan con un final feliz ni con un “vivieron felices para siempre”, algo así le sucedió a una mujer regiomontana que decidió vender su anillo de compromiso después de que su prometido cancelara su boda, su historia se hizo viral.

La mujer puso en venta el anillo de compromiso en diversos grupos de Facebook, donde explicó que su relación de 14 años terminó porque, según él, ella “ya no le sumaba”, pero la realidad fue otra.

¿En cuánto vendía su anillo de compromiso? Aunque el anillo tiene un valor de 35 mil pesos, la mujer decidió ponerlo en venta por 15 mil, incluso mencionó que estaba dispuesta a recibir ofertas.

¿Su ex terminó la relación con la mujer y de paso la corrió?

La mujer aseguró que, además de perder su relación de 14 años, su expareja le pidió que dejara la casa donde vivían juntos, por lo que la dejó prácticamente sin nada.

“Sé que no le puedo sacar lo mismo que costó, pero mínimo sacarle algo porque aparte me dijo que me fuera de nuestra casa pues dejó todas mis cosas ahí y me quedé sin nada”, compartió.

¿Por qué terminó su romance?

En su publicación, la fémina explicó que el anillo de compromiso jamás lo usó, pero decidió venderlo porque su relación había terminado. Pero eso no es todo, pues aseguró que su ex inició una nueva relación una semana después de haber terminado con ella.

“Lo vendo porque mi prometido no quiso continuar con la boda ni continuar con nuestra relación después de 14 años juntos, porque decía que yo no le sumaba y muchas cosas más. Nos separamos y a la semana ya estaba con otra jajajajajaja”, agregó.

La mujer acompañó su publicación con imágenes del anillo y una frase llena de humor y resignación: “Tengo una historia como para contar en televisión, torcido en la movida y todo jajaja pero bueno, ni modo, hay que salir adelante en este proceso”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en redes sociales, donde los internautas se pronunciaron al respecto y mostraron su empatía con la mujer.

“Es una tristeza lo que te pasó, pero la neta dudo mucho que alguien pague eso por un anillo usado y más si tiene esa historia (lo toman como mala suerte)” y “Está salado, no lo compren jajaja”, fueron algunos de los comentarios en redes.