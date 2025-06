Padre de Valeria Márquez es acusado de saquear la casa de su hija

El caso de Valeria Márquez es complicado de olvidar, incluso para los que no tienen ninguna relación con el contenido que generaba la influencer tapatía. A días de que el duelo de la familia comenzara tras enterrar el cuerpo de su amada, ahora parece que la familia quiere sacar todo lo que pueda del patrimonio de la chica asesinada a los 23 años.

Uno de los personajes que más se involucró en el caso fue el sitio Mafian TV. Desde la confirmación del asesinato de la odontóloga y empresaria, esta ha sido una de las fuentes que ha trabajado el caso y ahora reporta que hubo un encuentro entre el papá y otros familiares de Valeria por temas de la casa donde vivía la nacida en Zapopan.

¿Papá de Valeria Márquez habría saqueado la casa de su difunta hija?

En los videos que circularon en las redes sobre el velorio y los preparativos funerarios de Valeria Márquez, se viralizaron unos donde el papá se veía realmente afectado. De manera enfática exigió justicia para su hija. Ahora, el señor habría exigido por propia mano, parte de los bienes que dejó su hija tras morir asesinada a tiros.

Según lo expuesto por la investigación de este reportero, el papá de Valeria llegó con Moy y Armando, quienes eran los asociados de la joven de 23 años. Él les pidió que les dieran todas las posesiones de su hija y, en ese sentido, todo indica que se sintieron amenazados/presionados y dejaron que el señor entrara. Incluso querían quedarse con lo que había en la estética, sin embargo está fue levantada por sus tíos y Valeria. Aunque los reportes también indican que su papá le prestó dinero en un tiempo para consolidar su salón de belleza, “Blossom”.

¿Valeria Márquez tenía posesiones para dejar algún testamento?

Todo indica que Valeria no tenía terrenos o posesiones mayores, por ello no se requeriría ningún testamento. Sin embargo, los distintos reportes dictan que su herencia sí era grande, situación que en estos momentos está resolviendo la ley. El problema sería que aunque las fuentes directas serían sus papás, no tenían una buena relación con la influencer. Por eso gente como su tío (Armando) se está sintiendo despojado, pues ellos son los que levantaron - al menos en esfuerzo y trabajo en el lugar - el famoso salón de belleza.

