5 consejos que dan los psicólogos expertos para ser buena madre

En la actualidad - al menos en el discurso general - existe un interés en las nuevas generaciones para entender y aprender sobre la crianza. Por ello, este 10 de mayo este artículo contiene 5 consejos que expertos en Psicología dan para ser una buena madre. Aunque queda claro que se puede ser perfecta, un acompañamiento profesional de esta ciencia puede ayudar a alcanzar algunos objetivos con tus hijos.

Ventaneando | Programa completo 8 de mayo de 2026

¿Cuáles son los 5 consejos de Psicología para ser buena madre?

Queda claro desde lo científico y lo artístico, que el vínculo de la mamá y el hijo es algo sin igual. Por ello, estos consejos pueden ser clave para que alguna mujer pueda ser una buena madre, aprendiendo directamente de distintos expertos de Psicología.

Paciencia para que el niño aprenda a tenerla

Según la psicóloga Laura Markham, una parte vital para ser una buena madre y lograr una crianza respetuosa y consciente, es la paciencia. Esta sirve como herramienta fundamental para construir entornos equilibrados y saludables en los niños de casa. Por ello, primero se debe buscar la paciencia propia, para ayudarle al niño a encontrarla en su crecimiento. Aquí la clave es modelar con el ejemplo, para que esto pueda ser repetido por el infante.

Validación de emociones

Adele Faber y Eleine Mazlish afirman que para formar un ambiente de confianza y respeto es necesaria la validación emocional. No se trata de aceptar ni estar de acuerdo en todo lo que el niño hace, sino entender lo que siente. Antes de intervenir para solucionar o aconsejar, se le debe permitir al niño que procese lo que piensa y siente, esto concretará una actitud de trabajo en conjunto ante casos diversos.

Los niños son una máquina repetidora

Albert Bandura realizó un experimento donde algunos niños fueron expuestos ante el ejemplo de un adulto, al cual imitaron. Es decir, algo que parece trillado pero que es completamente claro radica en ser el mejor testimonio que se pueda. Ser una buena madre puede ir muy directamente asociado en ser visiblemente esforzada en los aspectos del día a día.

Pon límites

Aunque se tacha de permisivas las nuevas corrientes de crianza, lo importante es manifestar hasta dónde hay posibilidad de actuar por parte del niño. El neuropsiquiatra Daniel J. Siegel indica que la disciplina se logra con conexión, respeto y estímulo. Si todo esto se combina, los límites claros y coherentes no serán problemas para los infantes. Aquí la intención de relacionarse y respetarse se impondrá ante el enfrentamiento y el conflicto.

Escucha siempre... no solo oigas

Naomi Aldort es una terapeuta familiar y conferencista que enfoca su forma de ver a la crianza desde el respeto y la consciencia. Todo esto comienza con la escucha activa de quien busca ser una buena madre, siendo partícipe de todo lo que ocurre con los niños. Para eso el adulto debe silenciar su mente reactiva, conectar emocionalmente y así llegará una opción firme, empática y amorosa de relación. Con eso seguramente existirán conexiones ante las muestras de emociones e incluso ante los problemas.