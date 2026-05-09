En los ojos cafés, los delineadores de colores pueden lucir espectaculares si nos basamos en la teoría del color complementario y la estimulación de pigmentos.

El café es un color terciario que contiene matices de rojo, amarillo y azul; por lo tanto, el uso de ciertos tonos en el párpado puede activar estos matices internos, haciendo que el iris parezca más claro, más verdoso o ámbar.

A diferencia del negro, que define el contorno pero absorbe la luz, los delineadores de colores también causan contrastes cromáticos, resaltando calidez y aportando una luminosidad que suaviza la mirada.

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Los 7 delineadores de colores para ojos cafés

Azul cobalto o eléctrico

Es el contraste más puro para el marrón en la rueda cromática. El azul frío neutraliza cualquier rastro de fatiga en la esclerótica y resalta los destellos ámbar y dorados ocultos en el iris café.

Delineador azul cobalto para ojos cafés|Pinterest

Morado berenjena o ciruela

Es ideal para resaltar los matices verdosos en los ojos café claro o avellana. Al contener pigmentos rojos y azules, el morado crea una tensión visual que hace que el verde del ojo se proyecte hacia adelante, intensificando la mirada de forma sofisticada.

Delineado gráfico en tonos morados|Pinterest

Verde esmeralda o bosque

Trabaja con la calidez natural de los pigmentos amarillos del ojo. El verde resalta la profundidad del marrón oscuro. Científicamente, al estar cerca del amarillo en el espectro, crea una transición suave que aporta brillo.

Delineador verde esmeralda para ojos cafés|Pinterest

Cobre o bronce metálico

La técnica de la armonía monocromática para un look "bañado por el sol". Al tener una base de pigmento similar a la del iris, estos tonos metálicos reflejan la luz directamente hacia la pupila.

Delineador cobre para ojos cafés|Pinterest

Azul marino o navy

La mejor alternativa al negro. Aporta la misma definición, pero sin endurecer las facciones y hace que los ojos cafés luzcan más despiertos.

Delineador azul marino en ojos cafés|Pinterest

Oro o champaña

Aplicado en el lagrimal o en la línea inferior de las pestañas, se crea el efecto de ojos más grandes y brillantes.

Delineador oro en ojos cafés|Pinterest

Terracota o naranja quemado

Es el opuesto directo del azul, pero en ojos café. Resalta los tonos tierra y madera, dando una apariencia de mirada cálida y acogedora.

