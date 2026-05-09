7 delineadores de colores para ojos cafés
Hoy te compartimos cuáles son los 7 mejores delineadores para ojos cafés y cómo puedes aplicarlos en tus rutinas de maquillaje para lucir espectacular
En los ojos cafés, los delineadores de colores pueden lucir espectaculares si nos basamos en la teoría del color complementario y la estimulación de pigmentos.
El café es un color terciario que contiene matices de rojo, amarillo y azul; por lo tanto, el uso de ciertos tonos en el párpado puede activar estos matices internos, haciendo que el iris parezca más claro, más verdoso o ámbar.
A diferencia del negro, que define el contorno pero absorbe la luz, los delineadores de colores también causan contrastes cromáticos, resaltando calidez y aportando una luminosidad que suaviza la mirada.
Ventaneando | Programa completo 8 de mayo de 2026
Los 7 delineadores de colores para ojos cafés
- Azul cobalto o eléctrico
Es el contraste más puro para el marrón en la rueda cromática. El azul frío neutraliza cualquier rastro de fatiga en la esclerótica y resalta los destellos ámbar y dorados ocultos en el iris café.
- Morado berenjena o ciruela
Es ideal para resaltar los matices verdosos en los ojos café claro o avellana. Al contener pigmentos rojos y azules, el morado crea una tensión visual que hace que el verde del ojo se proyecte hacia adelante, intensificando la mirada de forma sofisticada.
- Verde esmeralda o bosque
Trabaja con la calidez natural de los pigmentos amarillos del ojo. El verde resalta la profundidad del marrón oscuro. Científicamente, al estar cerca del amarillo en el espectro, crea una transición suave que aporta brillo.
- Cobre o bronce metálico
La técnica de la armonía monocromática para un look "bañado por el sol". Al tener una base de pigmento similar a la del iris, estos tonos metálicos reflejan la luz directamente hacia la pupila.
- Azul marino o navy
La mejor alternativa al negro. Aporta la misma definición, pero sin endurecer las facciones y hace que los ojos cafés luzcan más despiertos.
- Oro o champaña
Aplicado en el lagrimal o en la línea inferior de las pestañas, se crea el efecto de ojos más grandes y brillantes.
- Terracota o naranja quemado
Es el opuesto directo del azul, pero en ojos café. Resalta los tonos tierra y madera, dando una apariencia de mirada cálida y acogedora.