La piel deshidratada suele ser un estado temporal en donde existe una carencia de agua en la capa córnea, a menudo causada por la evaporación acelerada, y es diferente a la piel seca.

Existen algunas señales que indican deshidratación y también formas efectivas en las que se puede recuperar esta barrera y el factor de hidratación natural de nuestro rostro y cuerpo.

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Los 7 pasos para rescatar una piel deshidratada

Suspensión de activos irritantes

Corta de raíz el uso de retinol, ácidos y vitamina C pura. Esto debido a que, cuando la piel está deshidratada, su barrera está agrietada. Los activos potentes penetran de forma descontrolada, causando inflamación que empeora la retención de agua.

Limpieza no espumosa

Sustituye geles con sulfatos por leches limpiadoras o bálsamos. Los tensioactivos fuertes barren los lípidos que mantienen el agua atrapada en la piel. Un limpiador suave preserva el manto ácido mientras retira la suciedad.

Esto es lo que debes hacer para mantener tu piel hidratada|Pexels: www.kaboompics.com

Aplicación en piel húmeda

Nunca seques tu rostro por completo antes de aplicar sueros. El ácido hialurónico y la glicerina son humectantes que actúan como esponjas. Si los aplicas sobre la piel seca, pueden extraer agua de las capas profundas; sobre la piel húmeda, atrapan el agua externa y la sellan en el tejido.

Capas de hidratación

Aplica varias capas de una esencia o tónico hidratante sin alcohol. La saturación gradual permite que las células del estrato córneo se inflen de agua poco a poco, mejorando la permeabilidad de la piel.

Incorporación de ceramidas y niacinamida

Estos productos ayudan a restaurar el "cemento" intercelular y estimulan la producción natural de lípidos, respectivamente.

Así puedes salvar a tu piel de la deshidratación|Pexels: Mikhail Nilov

Sellado oclusivo

Sin una capa oclusiva, el agua que acabas de aplicar se evaporará debido a la ósmosis. El sello crea una barrera física que garantiza que la hidratación se quede donde debe.

Humidificación ambiental y agua interna

Controla el entorno, no solo la piel. Si el aire es muy seco, la piel siempre perderá agua. Usa un humidificador y aumenta la ingesta de agua con electrolitos para equilibrar el balance hídrico desde el interior.

