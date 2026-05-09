Las mascarillas capilares pueden ser una herramienta útil desde la física capilar, esto debido a que el cabello suele absorber el agua con facilidad. Al entrar a la ducha, la hebra suele hincharse de agua y deshincharse al secarse.

Sin embargo, cuando este movimiento se repite, origina fatiga higral, que puede debilitar el córtex y causar rotura. Además, los tensioactivos del shampoo fueron diseñados para eliminar la grasa y pueden ser demasiado agresivos para las puntas, que son la parte más vieja y seca del cabello.

La ciencia del prelavado consiste en aplicar una barrera lipídica antes de mojar el cabello. Esto reduce la cantidad de agua que penetra en la hebra y crea un escudo que permite que el shampoo limpie el cuero cabelludo sin desnudar de nutrientes el resto de la melena.

Noticias Durango del 8 de mayo 2026

Las 3 mascarillas capilares de pre-lavado

Aceite de coco virgen

Es el único aceite con evidencia científica de reducir la pérdida de proteínas. Se cree que esto es gracias a su bajo peso molecular y su estructura de cadena lineal, el aceite de coco es capaz de penetrar dentro del tallo piloso en lugar de solo quedarse en la superficie.

El beneficio es evitar que el cabello se debilite durante el lavado, aplícalo de medios a puntas unos 30 minutos antes de la ducha para una reparación interna real.

Las mejores mascarillas capilares que puedes aplicar antes del lavado, según expertos|Pexels: Beyzanur K.

Acondicionador con proteína o queratina

Ideal para cabellos con porosidad alta o dañados por procesos químicos. El cabello dañado tiene "huecos" en la cutícula. Al aplicar un acondicionador con proteínas en seco, las moléculas se adhieren a las zonas dañadas.

Las mascarillas capilares que debes aplicar antes de meterte a bañar|Pexels: Beyzanur K.

Mascarillas de aceite de oliva y miel

La combinación perfecta para cabellos gruesos y extremadamente secos. El aceite de oliva es rico en ácidos grasos que recubren la cutícula, mientras que la miel es un humectante natural que atrapa la humedad residual antes del lavado. Esto crea una capa de suavidad extrema que protege del efecto lija de algunos shampoos clarificantes.