Muere reconocida influencer luego de caer de un décimo piso

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto debido a que se dará a conocer la muerte del influencer brasileña María Katiane Gómes da Silva. La joven de 25 años cayó de un décimo piso en su residencia es São Paulo.

Debido a este hecho es que las autoridades del país brasileño han decidido arrestar a la pareja de la influencer . Se trata del empresario Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años quien fue detenido por los agentes por ser el principal sospechoso de un feminicidio.

¿Qué se sabe de la muerte de Maria Katiane?

Los medios de Brasil fueron quienes informaron la muerte de la creadora de contenido 25 años y que debido a su fallecimiento su pareja de 40 años fue arrestado.

La principal hipótesis que se maneja es un feminicidio y el sospechoso es Alejandro Leandro Bispo dos Santos, que sería quien arrojó a la víctima desde décimo piso en el condominio que ambos compartían.

Los vecinos del lugar testificaron qué la pareja estaba discutiendo ya que se escucharon gritos y luego vino un fuerte ruido. Esto ocurrió el 29 de noviembre y al llegar los servicios de emergencia y la policía militar encontraron al hombre abrazado el cuerpo de la joven y aseguraba firmemente que ella había tomado la decisión de suicidarse tras haber discutido.

En un principio la muerte fue caratulada como sospechosa, pero mediante la investigación que realizó el Departamento de Homicidio y Protección Personal, en colaboración con la policía local, se pudo determinar que este hombre se contradecía debido a las grabaciones de seguridad a las que pudieron tener acceso.

Las imágenes que se pudieran observar por medio de las cámaras de seguridad, muestran al hombre agrediendo a la influencer en el estacionamiento. Luego la discusión continuó en el elevador e incluso se puede apreciar a Santos intentar tomar del cuello a la joven, después la saca y la regresa al ascensor.

Diversos medios han intentado comunicarse con el equipo legal encargado de representar al empresario, pero han preferido guardar el silencio.

Un dato no menor es que el pasado1 de diciembre, a una semana de la muerte de la joven, el sospechoso asistió al velorio de ella. En este contexto también se viralizaron imágenes de él abrazado al ataúd.