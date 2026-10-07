Nació sobrino de Octavio Ocaña a casi cinco años de la muerte del actor

El nacimiento de un nuevo integrante trae consuelo y alegría a la familia del fallecido actor Octavio Ocaña, recordado por interpretar al personaje de Benito, cuando era un niño.

Bertha Ocaña, hermana del entrañable actor ha anunciado con profunda felicidad que nació su primer bebé, a quien ha decidido nombrar Robyn.

Este acontecimiento feliz ocurre justo en las vísperas del quinto aniversario luctuoso de la trágica y prematura partida del histrión, convirtiéndose en un bálsamo de luz y sanación para todos sus seres queridos.

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Nació el sobrino de Octavio Ocaña a casi cinco años de su muerte

La noticia fue compartida por la orgullosa madre primeriza a través de sus plataformas oficiales, donde publicó una emotica fotografía en blanco y negro para darle la bienvenida al pequeño.

El nacimiento al lado de su esposo, Roberto Salomón Acevedo, no solo representa la realización de un anhelado sueño de paternidad, sino también un puente espiritual muy íntimo.

Bertha confesó que antes de dar el gran anuncio, buscó un espacio de conexión con su hermano. Antes de revelar la noticia a todo su círculo familiar, Bertha Ocaña acudió a un templo religioso para agradecer y entablar una conversación esiritual con el fallecido.

La joven, conmovida, relató: "Sé que él ya está descansando en paz, pero yo quería compartirle la noticia. Le dije que si puede conocerlo antes sería mejor porque ahorita es un angelito".

A pesar de que muchos de los seguidores de la famosa sugirieron que el bebé llevara el nombre de Benito u Octavio a manera de tributo, Bertha mantuvo una postura firme al elegir un nuevo nombre para su hijo, ya que cada ser humano debe elegir su propio camino.

Aunque el pequeño Robyn no tendrá la oportunidad de conocer físicamente a su tío Octavio, su madre se ha comprometido firmemente a mantener viva la memoria de su hermano dentro del hogar.

La familia Ocaña asegura que el niño crecerá conociendo el gran carisma, la trayectoria y todo lo que pasó con el joven actor, cobijado bajo la certeza de que, desde algún plano celestial, Octavio está presente cuidando sus pasos.

