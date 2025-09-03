Nadie puede creer cuánto cuesta el boleto más caro para ver a Junior H en concierto

Los corridos tumbados se han convertido en uno de los géneros musicales más populares de los últimos años. Uno de sus representantes más destacados es Junior H, cuya fama no ha dejado de crecer. Ahora está por iniciar una ambiciosa gira de conciertos, y el precio de los boletos ha sorprendido a sus admiradores.

Esto debido a que hubo quienes se percataron de que los presupuestos son un tanto elevados. El ejemplo principal está en los shows de CDMX el 29 y 30 de noviembre en la Plaza de Toros México, pues el precio de los boletos va desde los 3 mil 690 pesos a los 550 pesos, sin considerar gastos de servicio.

Instagram / @juniorh Los boletos para Junior H en concierto sorprendieron a sus fanáticos

Como era de esperarse, este tema generó debate en redes sociales, donde incluso se dio el chiste de que ir a un concierto de Junior H cuesta lo de “TRES BOTELLAS”, haciendo referencia a una de las canciones con las que se apoderó de las listas de popularidad, compartiendo con exponentes como Peso Pluma y Natanael Cano.

Conciertos de Junior H: TODAS las fechas de su ‘Sad Boyz Tour 2025' en México

Junior H tiene agendadas más de 10 fechas para conciertos en México, y darán inicio en noviembre próximo, aunque algunos boletos ya se pusieron a la venta.



Tijuana , 8 de noviembre, Explanada Estadio Caliente.

, 8 de noviembre, Explanada Estadio Caliente. Acapulco , 14 de noviembre, Arena GNP Seguros.

, 14 de noviembre, Arena GNP Seguros. Toluca , 15 de noviembre, Estadio Toluca 80.

, 15 de noviembre, Estadio Toluca 80. Guadalajara , 16 de noviembre, Plaza Nuevo Progreso.

, 16 de noviembre, Plaza Nuevo Progreso. Monterrey , 19 de noviembre, Expo Guadalupe.

, 19 de noviembre, Expo Guadalupe. Chihuahua , 22 de noviembre, Estadio M Almanza.

, 22 de noviembre, Estadio M Almanza. Ciudad Juárez , 22 de noviembre, Estadio Carta Blanca.

, 22 de noviembre, Estadio Carta Blanca. Aguascalientes , 26 de noviembre, Monumental Aguascalientes.

, 26 de noviembre, Monumental Aguascalientes. León , 28 de noviembre, Explanada Polifórum.

, 28 de noviembre, Explanada Polifórum. Ciudad de México , 29 y 30 de noviembre, Plaza de Toros México.

, 29 y 30 de noviembre, Plaza de Toros México. Mérida , 4 de diciembre, Estadio Kukulcán.

, 4 de diciembre, Estadio Kukulcán. Veracruz , 5 de diciembre, Expo Ylang Ylang.

, 5 de diciembre, Expo Ylang Ylang. Puebla, 7 de diciembre, Centro Expositor.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Junior H?

El precio de los boletos para el “Sad Boyz Tour” 2025 en México varían dependiendo del recinto y capacidad de la fecha, pero según los costos de la distribuidora a cargo, los rangos para cada concierto de Junior H son de:



Zona Diamante : 3 mil 690 pesos.

: 3 mil 690 pesos. Zona Barrera : 2 mil 990 pesos.

: 2 mil 990 pesos. Zona Palcos : 2 mil pesos.

: 2 mil pesos. Zona Primer Tendido : mil 890 pesos

: mil 890 pesos Zona Segundo Tendido : mil 590 pesos.

: mil 590 pesos. Zona Lumbrera : 990 pesos.

: 990 pesos. Zona General: 550 pesos.

Los usuarios que quieran ver al intérprete de éxitos como “Y lloro” podrán adquirir sus entradas mediante la página de funticket.mx; la venta general comenzó el 2 de septiembre a las 11:00 a.m.