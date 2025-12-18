Kim Shantal se pone sentimental tras partida de los cerditos de La Granja VIP: “Los extraño mucho”

La despedida de los animales de La Granja VIP ha provocado que los semifinalistas se pongan muy sentimentales debido al fuerte vínculo que formaron en las diez semanas del reality show y uno de los casos más destacados fue el cariño que Kim Shantal tenía por los cerditos, por lo que su partida el día de ayer continúa entristeciendo a la granjera.

Luego de hacer las labores de limpieza en el gallinero, la primera finalista se puso a replicar la acción en el chiquero, lo que propició que recordara con nostalgia y afecto a los animales que no eran muy populares entre sus compañeros.

Kim Shantal dijo ante las cámaras que aún con la partida de los puerquitos tenía que limpiar la estación y afirmó que los extraña mucho y que hacen demasiada falta en el reality show.

Cabe recordar que este mismo día La Bea le compartió a 'El Patrón' Alberto del Río que piensa que las ovejas serían los siguientes animales en partir de La Granja VIP, lo que dejaría, en caso de que se cumpla su predicción, a las vacas y las gallinas como las últimas opciones para ser retiradas de la competencia.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá salir a 'El Patrón' Alberto del Río, Eleazar Gómez, La Bea o César Doroteo del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.