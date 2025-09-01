Natanael Cano asegura que tener novia “frena tus metas”

El siempre polémico cantante de 24 años, Natanael Cano se ha vuelto tema de nuevo al asegurar que tener novia “te frena mucho”, lo cuál ha despertado un debate sobre lo que implica estar en una relación e incluso hay quienes han tomado estas palabras como un ejemplo, dándole la razón.

Recientemente durante una entrevista para un podcast, el sonorense hizo referencia hacia lo que ha sido su carrera y sus metas, donde dejó ver su postura respecto a lo que puede ser tener una relación cuando tu meta es seguir tus sueños, poniendo en el centro de la conversación el hacer dinero.

“Uno anda chambeando, siguiendo sus sueños, haciendo feria, y con novia no se puede. Te frena mucho tener novia, la neta, en un 99%".

¿Natanael Cano tiene novia?

En marzo de este 2025, “El Nata”, confirmó su relación con la influencer Marissa Blanco, esto luego de que ambos compartieran fotografías juntos en sus redes sociales, donde se les ve de una manera romántica, dejando ver una nueva parte de la vida íntima del cantante.

En estos últimos seis meses han sido una de las parejas más seguidas del entretenimiento mexicano, donde han compartido algunos de sus momentos juntos como sus lujosos paseos por el mundo y demás días del día a día de Natanael y Marissa.

En las últimas semanas Natanael Cano ha estado promocionando su último disco de estudio ‘Porque La Demora’, material discográfico con el que ha dado un paso a lado de los corridos tumbados que tanto lo han caracterizado desde el inicio de su carrera, apostando y siguiendo por sonidos más acercados al rap, hi-hop, trap, dembow y reggaeton.

Estas palabras del cantante podrían significar una nueva etapa en su vida, en la que podría externar un estado más estable y listo para nuevos retos después de lo que ha sido llegar a la fama siendo tan joven.