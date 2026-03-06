Muere famosa creadora de contenido; su hermana la despidió con emotivas palabras

A través de redes sociales, Alishaa Grewal compartió la triste noticia de que su hermana, la creadora de contenido Nancy Grewal, había fallecido. Hasta el momento esto es lo que se sabe de la situación.

¿Por qué falleció Nancy Grewal?

La creadora de contenido murió a causa de un asesinato con arma blanca, misma con la que fue atacada en multiples ocasiones el pasado 3 de marzo en Cánada. Este hecho, sin lugar a dudas, ha causado gran conmoción en todas las personas, no solo en sus seguidores. El contenido de Nancy estaba basado en hablar de cultura y diversos temas sociales, hecho por el que su comunidad cada vez crecía más.

Hasta el momento se sabe que la reconocida influencer fue asesinada poco antes de las 9:30 pm en la ciudad de LaSalle. Las autoridades policiales arribaron al lugar de los hechos y trasladaron de forma urgente a la creadora de contenido a un hospital. Sin embargo, poco tiempo después murió, pues ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no se ha detenido a los responsables de los hechos y las autoridades continúan investigando para obtener pruebas, incluso se han asegurado dos viviendas que se ubican en la misma calle, esto para obtener pruebas y dar con el responsable del crimen.

¿Con qué mensaje fue despedida Nancy Grewal?

Alishaa Grewal, hermana de la craedora de contenido Nancy Grewal, compartió en sus redes sociales que su hermana había fallecido. “Perdí a mi hermana, mi fuerza, mi amiga eterna. Descansa en paz, hermana. Siempre vivirás en nuestros corazones”, fueron palabras de la hermana de la influencer, misma que contaba con más de diez mil seguidores en su cuenta de instagram pues tenía un gran alcance y empezaba a tener una gran comunidad, misma que lamentó la pérdida de la gran mujer.

Este caso se suma a otros donde algunas influencers han perdido la vida, recientemente Karla Thaynnara, creadora de contenido brasileña, murió luego de impactarse con un auto mientras iba en su motocicleta, cuando cayó al pavimento lamentablemente un auto la atropelló, razón por la que murió dejando un luto muy grande en su familia y muchas personas que seguían de cerca su contenido en redes sociales.

Hasta el momento se sigue buscando justicia para Nancy Grewal y que su muerte no quede impune.