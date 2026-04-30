Estas son las flores con significado profundo para regalar el Día de las Madres

El próximo 10 de mayo se celebra el Día de las Madres por lo que es momento de ir pensando en un buen regalo para agasajar a esta figura tan importante en la vida de muchas personas.

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Sin dudas, entre los regalos más populares se encuentran las flores y como las favoritas las rosas rojas. Sin embargo, hay otras opciones que también son muy lindas, pero que también tiene un significado muy profundo y especial.

Aquí te vamos a dejar unas opciones de flores que transmiten un mensaje especial, pero que también son más económicas que las rosas rojas tradicionales. La persona que las reciba se sentirá muy especial.

¿Cuáles son las mejores flores para regalar el Día de las Madres?

Rosas rosadas: brindan mensaje de gratitud y cariño

En este Día de las Madres puedes dejar de lado las rosas rojas para darle lugar a las de color rosado. Esta especie es fácil de encontrar ya que en mayo están en su mejor punto.

Cuando regalas estas flores estás brindando gratitud, aprecio y buenas intenciones, por lo que es una forma bonita de agradecer. Además, son flores resistentes si les quitas las espinas y les mantienes el agua limpia.

Girasoles: simbolizan la energía y admiración

Otra hermosa opción es la del girasol que cuenta con un tamaño interesante y un color atrapante. Son un buen regalo porque simbolizan la luz, la lealtad y la adoración. Es una flor que contantemente busca el sol por lo que puede ser una guía en el hogar.

Esto no es todo ya que son flores fuertes y resistentes, aunque necesitan mucha agua, así que es importante que te asegures de que el florero de mamá esté siempre bien lleno.

Claveles: simbolizan el amor eterno de una madre

Por último, tenemos esta opción de flores que es considerada la flor oficial del Día de las Madres. Es muy requerida porque hay de varios colores, son económicas y duran mucho tiempo.

Si quieres regalarlas para esta fecha, puedes optar por las rosa o rojo claro que simbolizan especialmente el amor eterno e inolvidable de una madre.