Una ola de intenso calor provocaría fuerte sismos en México, alerta Mhoni Vidente

Mhoni Vidente suele causar un poco de miedo con sus predicciones relacionadas con el comportamiento de la naturaleza. En este caso ha llamado a la prevención a los mexicanos por una posible seguidilla de sismos.

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La astróloga ha manifestado que mayo estará marcado por las altas temperaturas por lo que podría incrementarse la actividad sísmica. Esto ya ha causado preocupación entre sus seguidores.

Cabe destacar que muchas predicciones de la astróloga se han cumplido por lo que eso genera mucha más inquietud entre sus seguidores. De esta manera habrá que estar preparado ante cualquier eventualidad.

¿Cuál es la predicción de Mhoni Vidente’?

De acuerdo con lo que dijo Mhoni Vidente, este nuevo mes será muy caluroso por lo que interpreta que la temperatura podría influir en los movimientos sísmicos. “Va a ser un mes de mucho calor, pero entre más calor más sismos”, dijo y recomendó a la población poder tomar precauciones.

El panorama no es para nada alentador ya que las predicciones de Mhoni Vidente marcan que habrá mucha actividad sísmica. Ante esto es que llama a la población a poder mantener la calma y tomar las precauciones que se deben tener para este tipo de eventos naturales.

Cabe destacar que no hay un respaldo científico que avale lo que marca Mhoni Vidente sobre esta creencia que está relacionada con dichos populares. La astróloga se ha basado en que cuando hay aumento de temperatura suele anteceder a los temblores, algo muy replicado por las abuelas.

De esta manera, la geofísica ha manifestado que no hay una relación directa comprobada científicamente entre el calor y la actividad sísmica. Sin embargo, las predicciones han causado inquietud.

Protección Civil recomienda constantemente tener un plan familiar de emergencia, ubicar zonas seguras y mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier eventualidad. Con predicciones o no, siempre es bueno estar preparado.