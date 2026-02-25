Natalia Lafourcade, cantante y compositora: “Cualquier cosa que nos duele se puede transformar en momentos hermosos”

Además de ser una reconocida cantante, Natalia Lafourcade se ha consolidado como una de las mujeres más influyentes en México, gracias a su gran pasión al escribir música y compartirla con el mundo entero. "Cualquier cosa que nos duele se puede transformar en momentos hermosos": Es una de las frases más reconocidas de Lafourcade, pues habla sobre la resiliencia de poder superar momento complicados en la vida y convertirlos en algo hermoso de lo cual siempre se puede aprender.

Te puede interesar: Salma Hayek, 59 años: “Siempre hay un lugar a donde ir, aunque pienses que no te recuperarás. Menos la muerte, todo lo demás pasa”

Esta frase, la utilizó Natalia en el año 2015 al recibir un Latin Grammy y dejó claro que gran parte de su inspiración es el desamor, ya que es lo que le enseñó a que las heridas pueden convertirse en momentos hermosos, en ocasiones compartidos con los amigos.

El mensaje que transmite Natalia Lafourcade con la música

Las letras y la música de las canciones de Natalia Lafourcade siempre tienen un significado que impacta para bien a la sociedad, es por eso que se le ha reconocido como un gran ejemplo para la sociedad y sobre todo para las mujeres.

Los principales mensajes que la cantautora quiere transmitir es la conexión y el orgullo que siente por ser mexicana, el amor propio, y por supuesto el amar a alguien más con mucha profundidad que ciertas veces puede lastimar; sin embargo, siempre puede sanar.

"No se entrega todo a otra persona porque eso representa la individualidad, el mundo interior y todo lo que hace a uno un ser único": Esta frase que Natalia Lafourcade habla sobre el amor propio e inspira a amarse siempre a uno mismo, más que a los demás para no perder la individualidad como ser humano.

Las canciones de Natalia Lafourcade que hablan de la sanación y el amor propio

Natalia Lafourcade tiene más de 20 años de carrera artística y se ha posicionado como una de las mejores compositoras y cantantes de los últimos tiempos, hecho por el que se ha ganado diversos premios musicales.

Las canciones de la compositora mexicana rebasan fronteras y sus temas más destacados son aquellos que hablan de la sanación y el amor propio como:

Hasta la raíz

María la curandera

El lugar correcto

No más llorar

La malquerida

Tú si sabes quererme

Vine solita

Caminar bonito