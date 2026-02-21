Salma Hayek, 59 años: “Siempre hay un lugar a donde ir, aunque pienses que no te recuperarás. Menos la muerte, todo lo demás pasa”

La frase de Salma Hayek: "Siempre hay un lugar a donde ir, aunque pienses que no te recuperarás. Menos la muerte, todo lo demás pasa", es un mensaje de aliento y apoyo a aquellos que se encuentran en un proceso complicado y el "lugar" del que habla, no se refiere precisamente a un sitio, sino de una situación de la cual existe una salida, también da a entender que pueden haber momentos difíciles, pero todo siempre mejora.

Los momentos complicados de la vida de Salma Hayek y la perseverancia de salir adelante

La vida de Salma Hayek está llena de éxitos por su gran valentía y perseverancia para alcanzar todas sus metas como actriz y productora; sin embargo, no todo ha sido positivo en su vida, pero ha logrado sobresalir pese a las adversidades a las que se ha enfrentado.

Cuando Salma Hakek era pequeña ya padecía dislexia, pero fue hasta que alcanzó la adolescencia que se la pudieron diagnosticar. A pesar de esta condición, Salma logró ser una estudiante sobresaliente y hoy en día le sigue costando trabajo leer los guiones pero ser dedicada y leer con detenimiento ha sido la clave para triunfar como actriz.

En el año 2017 Salma Hayek levantó la voz y declaró en una columna de The New York Times una muy mala experiencia que vivió con el productor de cine, Harvey Weinstein. La actriz relató varios puntos oscuros que pasó al lado de Harvey y reveló que fue víctima de acoso, pues él le pedía en repetidas ocasiones que le diera masajes o verla bañarse. También habló sobre una amenaza de muerte que el productor le hizo, ya que ella se negaba a hacer varias de las peticiones que él exigía.

Salma Hayek: La mujer audaz que es inspiración para millones

Salma Valgarma Hayek Jiménez, no solo ha sido una de las actrices más reconocidas a nivel mundial por su trabajo frente y detrás de la pantalla, pues también ha sido una mujer que cautiva con su forma de ser y de ver la vida gracias a los grandes discursos que ha dedicado a millones de personas que se encuentran persiguiendo un sueño.

"Si alguien se burla de ti porque cometiste un error... ¿Qué importa? Es mi error, no tuyo": Esta frase invita a las personas a no darle importancia a las críticas por los errores que se comenten en la vida, pues al final es algo propio y nadie debería de involucrarse en algo que no puede solucionar.

La actriz del filme Frida Kahlo es una gran activista social y prueba de ello es que hace años inició una fundación la cual se dedica a apoyar a mujeres que han sido maltratadas. Dicho proyecto se expandió y ahora también da apoyo a niños de bajos recursos y en situación de calle.