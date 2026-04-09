Natalia Téllez se viste de luto tras repentina muerte

Este tipo de mensajes suelen ser bastante emotivos, pero las personas han empatizado de manera clara con la historia de Güero, el perro del que Natalia Téllez escribió en una emotiva despedida. Y es que el animalito falleció en las horas recientes, situación que la actriz y conductora compartió con sus seguidores en las redes sociales.

13 años sin la legendaria Sara Montiel: así la recordamos en Ventaneando

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre su perro fallecido?

El vínculo existente entre las personas y sus mascotas hoy es más fuerte que nunca. Suele ser una relación que se vuelve totalmente familiar, lo que genera un apego y conexión enorme. En ese sentido, el mensaje que Natalia Téllez dejó tras confirmarse el fallecimiento de su perro… corrobora dicha situación.

Aunque los mensajes de despedida de las mascotas suelen ser emotivos, regularmente son cortos y sin tanta profundidad… Natalia habló ampliamente de Güero: “Nos miramos a los ojos solos y asustados, sin casa y medio rotos pero juntos nos lo dimos todo. Hoy se fue el ser más amado y el que me enseñó a amar. Me mostraste que tenía la capacidad de cuidarte y haciéndolo me salvaste. Gracias por elegirme, gracias por mirarme y amarme, fuiste el primero y tus ojitos están guardados en lo más profundo de mi corazón para siempre. Soy mejor humano porque tu lomo se cruzó en mi camino.”

Dicho mensaje ha sido muy mencionado en los espacios digitales, pues confirmó la especial relación que la actriz formó con un lomito, el cual tiene una historia bastante particular. La nacida en Ciudad de México contó que Guëro fue adoptado tras una trágica historia.

¿Cuál es la historia de Güero y Natalia Téllez?

El inicio de su vínculo llegó hace unos años cuando la hermana de Natalia se encontró a este perrito en la calle, lo habían atropellado y además tenía un nido de pulgas en su cola. Con esto, intentaron encontrarle familia, pero los que lo recibieron no lo cuidaron bien. Fue así que Natalia se animó para adoptarlo.

“Creo en uno de los momentos más emocionales de mi vida, el Güero fue el perro que encontró mi hermana en la calle… Tenía un nido de pulga en la nalga, estaba atropellado…”. Esto confesado en un encuentro que Téllez tuvo en el pasado en una charla con Memo del Bosque. La actriz no se sentía bien emocionalmente, pero no pudo contenerse ante un ser tan necesitado.