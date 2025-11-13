Natanael Cano arremete contra la multa que recibió Junior H en Jalisco

¡Inesperado! Junior H, el reconocido cantante, recibió una importante multa económica, puesto que interpretó una canción que hace apología al crimen durante una de sus presentaciones más recientes en Jalisco, provocando que fuera solicitado a convocar ante la fiscalía.

Gustavo Salas, fiscal de Sonora, informó que vincularon a proceso a Natanael “N” [VIDEO] Gustavo Salas fiscal de Sonora informó que vincularon a proceso a Natanael “N” por presunto cohecho y los policías involucrados en el caso también enfrentarán audiencia.

Los hechos han generado mucha controversia entre los usuarios que no esperaban dicha noticia. Ante los hechos, Natanael Cano aprovechó sus redes sociales para hablar al respecto, dejando en claro su desaprobación ante dichas medidas contra el otro cantante. Eso fue lo que comentó.

¿Qué comentó Natanael Cano?

Ante lo ocurrido en Jalisco y la multa que recibió Junior H, Natanael Cano aprovechó su Instagram para hablar al respecto. Detallando que está en contra de que las autoridades les digan qué deben cantar y la forma en que uno se viste.

Invitando a la audiencia a no complacer a la censura que se está realizando en el ámbito musical. Dejando en claro a los seguidores que dichas restricciones en la libertad de expresión podrían fácilmente escalarse a otras áreas o ámbitos, afectando a los fans del mañana.

Básicamente, el joven cantante mexicano, Natanael Cano, detalló que se encuentra en contra de las nuevas restricciones sociales que se están haciendo, situación que anteriormente ya ha afectado a varios artistas, quienes al final optan por cantar canciones que hacen apología al crimen organizado y a la violencia.

¿De cuánto fue la multa de Junior H?

No olvidemos que en la reciente presentación de Junior H en Jalisco, el cantante cantó la canción de “El Azul”, melodía que hace referencia al fentanilo, una droga que usualmente se vende en forma de pastillas azules, por esa situación ha sido censurada en presentaciones y en algunas plataformas de música.

Ante los hechos, el cantante acudió a la Fiscalía para comparecer ante los hechos, podría ser acreedor a una multa por el incumplimiento a las normas que se le habían aplicado en sus espectáculos, con sanciones económicas de 33 mil pesos o más, todo dependerá de las indicaciones de las autoridades al respecto.