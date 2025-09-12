Nicki Nicole confirma su romance con este futbolista: “¡Estoy muy enamorada!”

Nicki Nicole, una de las artistas argentinas más destacadas del momento, confirmó por primera vez su relación amorosa con Lamine Yamal, joven estrella del FC Barcelona. La cantante se encuentra viviendo un gran momento sentimental y profesional, y no dudó en hablar de ello durante un exclusivo evento de moda en Barcelona, España.

Durante la entrevista, la intérprete de 25 años compartió detalles sobre su felicidad y cómo su relación con el futbolista ha marcado su presente: “Estoy muy enamorada… y muy feliz”, afirmó con una sonrisa. Además, reveló que Lamine Yamal le ha enseñado algunas palabras en catalán, como “t’estimo”, un gesto que demuestra la cercanía y el cariño entre ambos.

¿Qué dice Nicki Nicole sobre su romance con Lamine Yamal?

La cantante explicó que valora la sinceridad, el compañerismo y el disfrute mutuo en su relación. “Disfrute, sinceridad y compañerismo”, señaló, destacando la armonía y complicidad que mantiene con el futbolista. Por su parte, la artista también expresó lo contenta que se siente en Barcelona gracias al cariño de la gente, mostrando un equilibrio entre su vida personal y profesional.

¿Hubo rumores de ruptura?

Hace unos días, un video viral supuestamente mostraba a Lamine afirmando que su relación con Nicki Nicole había terminado. Sin embargo, se confirmó que el clip había sido generado por inteligencia artificial y era falso. La evidencia más clara de que siguen juntos llegó tras el partido de España contra Turquía, cuando Nico Williams, compañero de Lamine, compartió en redes que el joven tenía como fondo de pantalla una foto junto a Nicki, escribiendo: “Mi chaval está in love”.

Con estas declaraciones, Nicki Nicole despeja cualquier duda sobre su relación y confirma que su historia de amor con Lamine Yamal continúa fuerte, mientras ambos disfrutan de su presente en Barcelona y del éxito profesional que los acompaña.