Así captaron a Nicki Nicole junto al futbolista Lamine Yamal

Desde hace algo de tiempo, los rumores se han encendido sobre la supuesta relación entre la cantante Nicki Nicole con el futbolista Lamine Yamal, noticia que ha dejado a todos atónitos, puesto que no se esperaba que se iniciara un romance.

Chismes que se han esparcido al ser vistos muy juntos en ciertos espacios públicos. Nuevamente, fueron captados al salir de un aeropuerto, encendiendo las alarmas ante un posible noviazgo. A continuación te revelaremos lo que se sabe al respecto.

¿A dónde viajaron juntos Nicki Nicole y Lamine Yamal?

La semana pasada, el futbolista Lamine Yamal se encontraba realizando entrenamientos en el equipo del Barcelona. Al terminar, él junto a la rapera argentina, Nicki Nicole, tomaron un vuelo privado para ir a Mónaco, un paseo que tomaron juntos, donde varios transeúntes fueron testigos de lo que ocurría.

Aunque ninguno de los dos publicó fotos donde se les viera muy juntos, los seguidores se han encargado de analizar las fotos que han subido a sus redes, donde se les observa en el interior de un yate privado, que cuenta con características similares.

Después de unas cortas vacaciones, el 18 de agosto, se les vio a ambos saliendo del aeropuerto de Barcelona, quienes fueron recibidos por paparazzis, donde portaban ropa cómoda, provocando que la alarma de un supuesto noviazgo entre ambos se encendiera. Rumores que con el paso de los días comienzan a obtener mayor fuerza.

¿Desde cuándo iniciaron los rumores entre Nicki Nicole y Lamile Yamal?

Se menciona que todo empezó a mediados de julio, cuando en una fiesta privada, el deportista de Lamine Yamal se tomó fotografías con varios invitados, entre ellos, Nicki Nicole, siendo momento clave para empezar a verlos juntos en los mismos espacios.

Uno de los momentos más sonados por el público, fue cuando se vio a la cantante argentina en un partido del Barcelona, portando con orgullo una camiseta. Al terminar el encuentro deportivo, a ambos se les vio irse juntos en el mismo coche. Hasta el momento, no se ha anunciado nada oficial, pero las redes se han encargado de encenderse ante el posible chisme sobre el amorío entre las celebridades.