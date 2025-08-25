Lamine Yamal y Nicki Nicole son novios: así confirmaron su relación

En las últimas horas llegó a su fin el rumor sobre un posible romance entre el futbolista Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole. Es que el extremo del FC Barcelona compartió en sus redes sociales una fotografía en donde se lo ve junto a la artista, rodeados de flores y muchos corazones.

Desde que comenzó el mes de agosto sus nombres sonaban juntos en distintos rumores que se regaban a lo largo y ancho del mundo. En todas las versiones se apuntaba a que Lamine Yamal y Nicki Nicole habían iniciado una relación, pero ninguno de los dos se había expresado al respecto.

¿Cómo confirmaron su relación Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Mientras Lamine Yamal se destaca como uno de los futbolistas más importantes de la actualidad y Nicki Nicole se sigue posicionando con tu talento en el ámbito musical, los rumores sobre el surgimiento del amor entre ambos se acentuaron desde comienzos de agosto y, para sus seguidores, la espera finalmente culminó.

Fue el propio futbolista que, sin necesidad de palabra alguna, confirmó que entre ambos hay muchos más que una simple amistad. Fue en el marco del cumpleaños 25 de Nicki Nicole que Lamine Yamal publicó una historia en Instagram en donde se los puede ver muy juntos, con un ramo de rosas a su lado y un gran globo en forma de corazón.

¿Cuál fue la foto que compartieron Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Tras semanas de espera, los seguidores del futbolista español y de la cantante argentina finalmente tuvieron una muestra clave que revela que sus ídolos están en una relación. A la fotografía publicada por Lamine Yamal se sumó otra acción que fue adoptada por los internautas como una confirmación por parte de Nicki Nicole.

Según se observa en las redes sociales de la artista, entre otras fotografías que dan cuenta sobre la celebración de su cumpleaños, el posteo de Lamine Yamal fue compartido por Nicki Nicole. La cantante no solo se hizo eco de la imagen sino que le agregó emojis de corazones en llama, por lo que no quedan dudas de que el amor los ha unido y ahora son una de las parejas de famosos que más suspiros despierta.