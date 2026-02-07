VIDEO: Nieta de Alfredo Adame confirma noviazgo con hermano de Sandra Itzel, ex participante de La Granja VIP

A través de redes sociales la nieta de el “Golden Boy”, ganador de La Granja VIP , confirmó su relación sentimental con el hermano de Sandra Itzel , ex participante del mismo reality y así reaccionaron los usuarios.

¿Cómo fue el video que publicó la nieta de Alfredo Adame y el hermano de Sandra Itzel para confirmar su relación?

A través de instagram Emiliano Estrada, hermano de Sandra Itzel, publicó un video en colaboración con Majo Adame, hija de Vanesa Adame y nieta de el “Golden Boy”, Alfredo Adame, ganador de La Granja VIP, en el que confirmaron su relación amorosa.

En el video se puede ver a la pareja dándose un beso con la canción “Those Eyes” de New West de fondo acompañado de una descripción escrita por Emiliano "Llegaste sin buscarte y resultaste ser justo lo que siempre espere. Gracias por mostrarme el amor puro. Te amo con mi vida”. Misma publicación fue comentada por Sandra Itzel, ex participante de La Granja VIP diciendo “Los amo muchísimo, los dos tienen un corazón hermoso y estaba escrito que se encontraran en esta vida”. Por otro lado, la cantante también les deseo toda la felicidad para la nueva etapa que inician además de que dijo ser testigo de todo el amor que se dan. Por su parte Carolina Ross , ex participante también de La Granja VIP escribió: “Queeeeeee? Esa no me la sabía!!!” .

El video también estuvo acompañado de un comentario de Majo en el que escribió que amaba demasiado a Emiliano y que le agradecía por enseñarle en amor real “Agradezco a Dios por mandarme a un hombre como tú por toda una vida juntos mi amor”, escribió la nieta de Alfredo Adame. Por otra parte, los usuarios llenaron la publicación de comentarios positivos, deseándoles lo mejor en su relación.

¿Quién es el novio de la nieta de Alfredo Adame?

Emiliano Estrada, hermano de Sandra Itzel, es un joven de 27 años de edad que ha incursionado en diversos proyectos de televisión. Sin embargo, uno de los aspectos que más lo caracterizan es su pasión por la música ya que ha incursionado como productor. Durante la estancia de su hermana en el reality más importante de México: La Granja VIP le demostró un apoyo total en todo momento.