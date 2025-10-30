No pagues tanto: este es el mejor lugar para ver el concierto de Lorde en vivo, según la IA

Los conciertos de Lorde se han vuelto experiencias casi íntimas dentro de grandes escenarios. Cada gira confirma que su voz puede llenar estadios enteros sin necesidad de grandes efectos, y por eso conseguir un buen lugar en el concierto (sin vaciar la cartera) se ha vuelto un tema de estrategia.

Recientemente, la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT realizó un análisis de los foros más populares donde la cantante se presentará en su nueva gira, y señaló cuál sería el mejor lugar para ver a Lorde en vivo y sin pagar tanto.

El resultado sorprendió a los fans: no fue ni el más grande ni el más caro, sino un recinto donde la cercanía con el público crea un ambiente más personal y envolvente: El Auditorio Telmex.

Qué lugar recomendó la IA para ver a Lorde en concierto

Para la gira Ultrasound , la promotora local Ocesa confirmó tres fechas en México: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México (CDMX). Esa hoja de ruta fue la base para comparar dónde ver a la cantante con la mejor relación calidad-precio.

Según el itinerario oficial, la serie arranca el 28 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey, sigue el 29 de abril en el Auditorio Telmex (Guadalajara) y cierra el 1 de mayo en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Esa concentración de ciudades hace que muchos fans calculen no solo qué asiento elegir, sino en qué plaza su dinero rinde más.

Instagram/ocesa Lorde regresa a México con un concierto en vivo en cada ciudad principal del páis

Para decidir dónde ver a Lorde sin pagar tanto, la inteligencia artificial que usamos cruzó tres variables: precios disponibles en cada recinto, tamaño y acústica típica del foro, y la visibilidad desde zonas no VIP.

Es decir: no solo contó el costo del boleto, sino la experiencia real que obtendrás desde un asiento accesible. Esa combinación entregó un veredicto práctico, pensado para quien prioriza el sonido y la cercanía antes que el lujo del VIP: Guadalajara.

Por qué la IA eligió Guadalajara como la mejor opción calidad-precio para disfrutar del concierto de Lorde

Al cruzar tarifas oficiales y rangos por zona, el análisis favoreció al Auditorio Telmex (Guadalajara), pues ofrece zonas con precios accesibles y, por su tamaño y diseño, una acústica que suele mantener la voz del artista más presente que en arenas gigantes.

Instagram/Lorde Los boletos para ver a Lorde en concierto en México ya están a la venta a través de Ticketmaster

En comparación, aunque el Palacio de los Deportes registra boletos desde montos competitivos, la experiencia sonora en grados muy alejadas, puede diluirse; y Monterrey, con su capacidad y su esquema de precios, resultó en promedio algo más caro para zonas con buena visibilidad.

Los listados oficiales y plataformas de venta como Ticketmaster muestran esas diferencias en rangos y se toman como referencia. El costo de los boletos para ver a Lorde en vivo en Guadalajara, va desde los 1,066 a los 2,803 pesos, dependiendo la zona elegida.