Concierto de Zoé: esta es la playlist que suele tocar la banda en sus shows

Zoé tiene una magia especial en vivo: saben mezclarse entre lo nostálgico, lo intenso y lo experimental. Si vas a su próximo concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX), estas son las canciones de su playlist que muy probablemente corearás junto a miles de fans.

Basado en los shows que ya ofrecieron en septiembre y octubre de este año, este setlist se ha convertido en una especie de ritual para esta gira.

¿Qué canciones incluye el playlist de Zoé en sus conciertos de CDMX?

Estas son algunas de las piezas que han formado parte del repertorio reciente de Zoé en el Estadio GNP Seguros:



Memo Rex Vinyl Vía Láctea No me destruyas Corazón Atómico Mrs. Nitro Nunca Paula Triste Sister Paz Rexsexsex Solo Veneno No hay mal Fin de semana Últimos días Karmadame SKR Campo de Fuerza Arrullo de estrellas Miel Labios rotos Azul Hielo Luna (Denise) Soñé Dead

Este listado coincide con lo que los fans han compartido tras los conciertos más recientes, y es probable que repitan muchas de estas canciones en sus próximos shows.

¿Por qué Zoé mantiene un setlist así?

Primero, porque tienen una discografía rica y variada, y el reto es balancear sus clásicos con temas recientes o sorpresas. El público espera cantar No me destruyas, Vía Láctea o Azul, pero también se emociona cuando incluyen joyas menos conocidas como Mrs. Nitro o Campo de Fuerza.

Segundo, este setlist refleja cómo ha evolucionado la banda: no solo tocan rock alternativo, también integran atmósferas introspectivas y sonidos más experimentales, que combinan perfecto con su estilo visual y escénico.

Y tercero, el Estadio GNP les da el espacio ideal para jugar con los tempos, las luces y las emociones. La energía que se genera ahí es distinta. Quienes ya fueron, lo saben.

Instagram/zoetheband Zoé cantará sus más grandes éxitos en los conciertos de noviembre en el Estadio GNP Seguros, ¿cuál será la playlist?

¿Cuándo y dónde se presenta Zoé en noviembre?

Tras agotar cuatro fechas en septiembre y octubre, Zoé regresa al Estadio GNP Seguros los próximos 12 y 13 de noviembre de 2025. Serán los últimos conciertos programados en este recinto, por lo que se esperan noches especiales, tal vez con alguna sorpresa en la playlist.

El estadio se ubica en la alcaldía Iztacalco, en CDMX, y es uno de los recintos más importantes para conciertos de gran formato. Si piensas asistir, se recomienda llegar con tiempo, ya que el acceso suele llenarse desde muy temprano. Además, se espera que estas últimas fechas marquen el cierre de una etapa para la banda.