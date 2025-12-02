Quién es el nuevo amor de Dua Lipa con quien se la vio en CDMX

Dua Lupa es noticia en México no solo porque la artista ha llegado a la Ciudad de México (CDMX) para brindar tres conciertos en el marco de su gira "Radical Optimism Tour", sino que además porque ha sorprendido a todos por estar muy bien acompañada.

A la cantante se la he visto paseando y disfrutando de varios destinos de la capital mexicana. Incluso, Dua Lipa fue a bailar salsa junto a su nuevo novio de quien poco a poco se van conociendo algunos datos.

¿Quién es el nuevo novio de Dua Lipa?

La persona que acompaña a Dua Lipa es Callum Tuner, un actor británico que tiene 35 años y antes de dedicarse de lleno de la actuación fue modelo. Participó de varios proyectos exitosos, entre ellos la saga ‘Animales fantásticos’, del universo de Harry Potter. Allí dio vida a Theseus Scamanfer y es en la ficción hermano del protagonista.

Callum Tuner también trabajó en ‘Los amos del aire, ‘Eternidad’, ‘La última carta de amor’ y en ‘Emma’, entre otros trabajos actorales que lo hicieron conocido.

¿Cómo surgió la historia de amor de Dua Lipa?

Según declaró el propio actor, el amor con Dua Lipa surgió en una cafetería de Londres llamada The Rivera Café. Un amigo en común los presentó, pero recién un año después se reencontraron y allí fue el flechazo de Cupido.

Además, Callum Turner detalló que supieron que había algo especial y una conexión única entre ellos porque ambos estaban leyendo el mismo libro de Hernán Díaz llamado ‘Trust’. Como si fuera poco, ambos iban por el mismo capítulo.

Sin lugar a dudas, Dua Lipa y su nuevo novio estaban atravesando una sintonía similar y esto ayudó a que el amor prosperara. Tal es así que en el año 2024 hicieron pública su relación y desde entonces se muestran juntos y felices.