Se viste de luto Olga Breeskin tras lamentable muerte

Aunque la muerte se concretó hace unos días, se indica que Olga Breeskin supo de dicho deceso a mitad de una entrevista, justamente en el programa de Venga La Alegría. Sin embargo, muchos están algo sorprendidos, pues la violinista no le dedicó ningún mensaje a su hermano en redes. El nombre de este hombre es Elías y lo encontraron muerto en su casa. Esta es la información.

¿Por qué Olga Breeskin no publicó nada sobre esta muerte?

En días pasados se indicó que la vedette tuvo un pequeño accidente en su casa, situación que le llevó al hospital. Sin embargo, ella confirmó que fueron golpes leves y que todo se encontraba en orden. Ante eso, el 5 de diciembre, cuando se encontraba preparándose para una interacción con el programa, le avisaron que Elías había muerto.

Sin embargo, la mujer de 74 años se enteró días después del deceso y no sabía absolutamente nada de la vida personal de su hermano. Entre ellos había un distanciamiento y así lo compartió: “Acaban de encontrar el cuerpo de mi único hermano. No es que te hable aplatanada, es que me encuentro muy triste, pero como dicen en el espectáculo… el show debe continuar. Es muy triste recibir ese tipo de noticias".

Y es que la reacción poco fraternal por parte de Olga (al menos frente a las cámaras), es por un pleito severo que tuvo con él, por problemas que este hombre le generó a la violinista y a su madre. "Mi único consuelo de este muchacho, que espero que se haya arrepentido de darnos tanto sufrimiento a nuestra madre y a mí, su única hermana".

¿Cómo está conformada la familia de Olga Breeskin?

La nacida en Ciudad de México tuvo a su papá, también violinista, llamado Elias Breeskin. Su madre es Lina, cantante de ópera. Su hermano, quien falleció y el único que tenía. Mientras que tiene un ex marido, llamado Joey Doucette. Y su hijo se llama Alan Doucette. Además, su hijo ya le permitió ser abuela en 2021, gracias al nacimiento de Alexander.