Olga Breeskin revela que fue “esclavizada” por un productor

Muchas veces se habla de las cosas turbias existentes en el medio del espectáculo. Las propias películas nos hablan de las vivencias alrededor de un mundo donde convives con lo más sublime y con lo más bajo de la humanidad. Ante eso, la historia narrada por Olga Breeskin suena a una situación sacada de una obra ficticia, pero que le sucedió a los 40 años.

La violinista es una persona bastante reconocida en el medio, por lo que su historia vaya que despertará reacciones, pues no es algo difícil de narrar. Aunque ella ya había vivido bastante y supuestamente entendía cómo se manejaba la industria, cuando se fue a Las Vegas un productor le generó pensamientos para quitarse la vida.

Olga Breeskin fue una “esclava” durante 7 años

Así lo narró ella en una entrevista. Cuando llegó a la “Ciudad Del Pecado” un productor la hizo su esclava personal, pues hacía lo que el señor quería en todos los ámbitos. Hablamos de actividades laborales, personales y sexuales. Dentro de la charla aclaró que si alguien con dinero llegaba y la pedía por distintas razones, este productor la soltaba si el fulano tenía para pagar.

En pocas palabras, la artista hoy de 73 años fue una esclava personal de este hombre. Ella misma reconoce que le da vergüenza lo que le sucedió y que entiende a los que la critican por no denunciar, pero aclaró que no es tan sencillo. Incluso trató de quitarse la vida por una experiencia tan fuerte como esa. Y también llamó a las nuevas generaciones a no lucrar con su cuerpo, que no puede ser tratado como un asunto de negocios.

¿Olga Breeskin tiene hijos?

La vedette tuvo una vida llena de emociones como violinista y figura reconocida en el medio, sin embargo nunca concretó una familia numerosa. Solamente tuvo un hijo, mismo que lo concibió con Joey Doucette. El nombre de este varón es Alan Doucette, quien hizo abuela a Olga en el 2021.

