¿Qué le pasó a Olga Breeskin? La artista que fue hospitalizada de emergencia

Olga Breeskin es una importante artista mexicana, quien durante muchos años fue una reconocida e importante vedette, logrando dominar las televisiones con su talento nato. Ahora, es una violinista reconocida, que ha logrado cautivar a todos con su talento en el manejo del instrumento musical.

Lamentablemente, ahora su vida ha dado un giro inesperado, puesto que se anunció que fue hospitalizada de emergencia al sufrir un accidente; ya se han compartido algunos detalles de lo que le ocurrió y su estado de salud actual.

¿Qué le pasó a Olga Breeskin?

La noticia fue anunciada en el programa de “Hoy”, donde explicaban que Olga Breeskin había sufrido un accidente en su casa, lesión que le provocó que fuera hospitalizada de emergencia para poder ser atendida por profesionales de la salud.

Explicando que la artista mexicana se resbaló, y después del análisis exhaustivo de las autoridades, anunciaron que no presentaba ningún tipo de lesión relevante, además de tener un buen estado de salud, por lo que al poco tiempo fue dada de alta.

Hasta el momento, ninguno de los familiares de la artista ha mencionado algo al respecto; por suerte, parece que la gran vedette se encuentra libre de cualquier riesgo al presentar una salud estable, permitiéndoles regresar con calma a su hogar.

¿En qué proyectos participó Olga Breeskin?

Aunque inicialmente la vida de Olga Breeskin se destacó por aparecer en películas como “Siempre en domingo”, “Nora la rebelde”, “Qué bravas son las solteras”, “La loca de los milagros”, entre muchas otras. También su carrera se ha destacado en el área musical, al proyectar su talento en el violín con las siguientes canciones:

Cielito lindo

Havana Nights

Ojos Tapatíos

Quiéreme Mucho

Violín Huapango

Por esas razones, la artista con ascendencia rusomexicana es muy famosa en el país, puesto que desde joven se pudo posicionar en el mundo del cine, además de adaptarse a nuevos géneros artísticos. Al darse a conocer que fue hospitalizada de emergencia, provocó mucha preocupación entre los usuarios; por suerte, solamente fue un susto que no pasó a mayores.