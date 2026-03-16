9 razones para elegir el “clavicut”: El corte que estiliza el cuello y aporta volumen

Si ya es momento de cambiar tu look, pero no te sientes preparada para un cambio demasiado arriesgado, el corte de pelo “clavicut” es la solución ideal. Este estilo se define por un largo intermedio que no queda ni tan largo ni tan corto, situándose justo en el punto de equilibrio.

El corte “clavicut”, que roza delicadamente la clavícula, se peina con extrema facilidad y, a su vez, estiliza de manera inmediata. De hecho, la reconocida estilista María Baras confirma que este corte se ha mantenido vigente por décadas: “Nunca hemos dejado de hacer este look porque es perfecto para las personas que quieren un cambio, pero no se atreven con cortes más cortos”.

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¿Por qué el “clavicut” es ideal para cualquier tipo de pelo y rostro?

Estiliza la figura: Existe una regla inversa en el estilismo; cuanto más larga es la melena, más bajitas parecemos. El “clavicut” marca el tope perfecto para alargar visualmente el cuello y la silueta.

Versatilidad de rostros : Se adapta a todas. En rostros redondos, aporta la longitud necesaria; en cuadrados, las capas suaves rompen la dureza de la mandíbula; y en ovalados... ¡todo queda bien!

Apto para todo tipo de pelo: Funciona de maravilla en liso, ondulado y rizado. En cabellos finos, las capas estratégicas crean una sensación de densidad inmediata.

Fácil mantenimiento en casa : A diferencia del bob, que requiere mucha precisión, el “clavicut” permite un secado natural y luce increíble incluso con las famosas "ondas de cama".

Capas sutiles: Cortar capas en degradé (nunca por encima de la punta de la nariz) genera movimiento y relieve sin perder la densidad en las puntas.

Volumen inteligente: Al trabajar las capas en la parte alta de la cabeza, se garantiza que el pelo tenga cuerpo arriba y caiga con fuerza hacia la clavícula.

Efecto despuntado: Al eliminar peso innecesario, el pelo se siente más liviano y natural, evitando ese "bloque" rígido típico de las melenas XL.

Ideal para transiciones: Es el corte perfecto para quienes están dejando crecer el pelo o para quienes vienen de una melena muy larga y quieren refrescar su imagen sin traumas.

Salud capilar post-parto o por edad: Para quienes experimentan caída o pérdida de calidad, este largo permite sanear las puntas y recuperar el control visual del volumen.

¿Cómo mantener el corte “clavicut” impecable desde casa?

Para que el “clavicut” no pierda su esencia y movimiento, los profesionales recomiendan visitar la peluquería cada mes y medio o dos meses. Esto permite restaurar el volumen de las zonas altas que se pierde inevitablemente con el crecimiento.

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