Omar Chaparro es diagnosticado con enfermedad incurable

Omar Chaparro se ha consolidado como uno de los actores y comediantes más destacados del cine y de la televisión. Sin embargo, su vida no es perfecta y recientemente habló sobre el duro diagnóstico incurable al que se enfrenta.

En una entrevista exclusiva con la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, el famoso actor de películas como "No Manches Frida" o "La Celda de los Milagros", explicó que fue diagnosticado con un trastorno de la personalidad.

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El fuerte mensaje de Omar Chaparro sobre su diagnóstico de TDAH

El también conductor de televisión de 51 años de edad compartió que recientemente fue diagnosticado con una condición catalogada como incurable, se trata del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad o TDAH.

En el fuerte mensaje que dio el pasado 2 de abril, el famoso señaló que es una condición más común de lo que muchas personas piensan, además de revelar que intentó medicarse, pero que es bastante feliz con su neurodivergencia.

Omar Chaparro revela que su trastorno es una enfermedad incurable|Facebook: Omar Chaparro

Omar Chaparro explicó que recibió este diagnóstico cuando se encontraba en el psicólogo con su hijo, quien también viven con este trastorno de la personalidad. Según el artista, a pesar de que es una "enfermedad incurable" no es "inmutable".

Esto quiere decir que el TDAH se puede tratar de manera eficaz para que no afecte la calidad de vida de las personas y explicó que la medicación y la terapia o los cambios en el estilo de vida son las formas principales de tratamiento.

¿Qué es el TDAH, trastorno con el que fue diagnosticado Omar Chaparro?

De acuerdo con expertos en salud mental, se trata de un trastorno del neurodesarollo crónico que es muy frecuente durante la infancia y que en ocasiones persiste en la vida adulta.

Omar Chaparro y su hijo fueron diagnosticados con TDAH|Facebook: Omar Chaparro

Algunas de las principales características de este padecimiento son: inatención, hiperactividad e impulsividad. En ocasiones las personas que lo sufren pueden experimentar dificultades en el ámbito profesional, escolar y personal.

Es importante conocer que el TDAH no es ocasionado por pereza, falta de inteligencia o auscencia de disciplina, ya que estas características son etiquetas negativas que se tienen sobre el trastorno.

