Exprometido de Tammy Parra da su versión de la historia al revelar por qué terminó su compromiso

Tammy Parra , la influencer mexicana, recientemente anunció su nuevo noviazgo, un romance que ha dado mucho de qué hablar, en especial entre los internautas que han seguido su trayectoria a lo largo de los años.

Hace poco, Omar Nuñez, el exprometido de la creadora de contenido, ante la noticia de la nueva relación amorosa de su expareja, decidió alzar la voz y hablar abiertamente sobre por qué se terminó su compromiso. Te explicaremos todo el chisme al respecto.

¿Qué comentó Omar Nuñez?

Al comienzo del video, Omar Nuñez relata que ya está harto de que siempre sea relacionado cuando se anuncia que su ex tiene una nueva pareja. Explica que en marzo se cumplen 3 años desde que culminó su relación con Tammy Parra, que todo culminó debido a una infidelidad de él. Resaltando que solamente se mensajeaba con una mujer, pero que no llegó a más.

Después de que le pidió matrimonio a su pareja, la persona con la que se mensajeó lo empezó a extorsionar pidiendo mucho dinero de por medio para que no se diera a conocer la información. Ante los hechos, él decidió contarle todo lo ocurrido

El exprometido de la creadora de contenido explica que la historia no ha sido contada completamente, relatando que antes de terminar su noviazgo intentaron ir con una psicóloga de parejas, ya que ambos querían continuar la relación, pero que el manager que ambos compartían no lo permitía, ya que quería sacar provecho del momento.

Tammy decidió sacar sus cosas de la casa de él, dejándole una carta de su desenlace. Omar, al encontrar la carta, estaba considerando seguirla, pero el manager le pidió que le diera su espacio. Aunque intentó hablar con ella, Tammy ya había hablado de todo en entrevistas y podcasts, dejándole una mala imagen.

¿Quién es la pareja Tammy Parra?

Los comentarios que dejó el exprometido de Tammy Parra han dado mucho de qué hablar. Por un lado, hay internautas que critican su actuar, al ponerse en el papel de víctima después de que engañara a su pareja en ese momento.

Mientras que muchos otros resaltan que Héctor Klünder, quien es la actual pareja de la influencer y que fue manager de ambos, podría haber intercedido para aprovecharse de la situación, al intentar monetizar y distorsionar los hechos. Declaraciones de Omar Nuñez que han generado mucho ruido en redes.