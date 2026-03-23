Pablo Montero sufre accidente automovilístico antes del estreno de “Perfume de Gardenia"; cuál es su estado de salud HOY, 23 de marzo

Previo a la función para prensa de "Perfume de Gardenia", obra de teatro en la que actualmente participa Pablo Montero, el cantante y actor sufrió un accidente automovilístico cuya gravedad se ha especulado en redes sociales. Sin embargo, él mismo ya aclaró que se encuentra bien de salud y se trató de un percance menor.

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Pablo Montero sufre choque automovilístico antes de presentarse en "Perfume de Gardenia"

El accidente en el que estuvo involucrado Pablo Montero ocurrió afuera del Teatro San Rafael, donde se llevan a cabo las funciones de "Perfume de Gardenia". Sin embargo, según aclaró el cantante ante medios de comunicación tras finalizar la obra, se trató de simplemente "un raspón".

"Estaba mi chofer estacionándose, estaba una persona y le dio un raspón, y fue todo lo que pasó", dijo Pablo Montero en un video difundido por el periodista Edén Dorantes. Él aclaró que tuvo que entrar rápidamente al teatro porque debía prepararse para dar función de prensa, "pero el señor se quedó ahí a ver lo que tenía que arreglar".

Esto quiere decir que, si bien el incidente llamó la atención por tratarse de una figura pública y ocurrir antes de un evento importante, Pablo Montero se encuentra bien de salud y no pasó a mayores. En sus redes sociales oficiales ha publicado con normalidad, destacando el hecho de que las dos primeras semanas de la obra de teatro fueron 'sold out'.

Reporteros cuestionaron al cantante porque habrían visto a una mujer, dueña del otro vehículo, muy afectada tras el impacto; también aseguraron que hubo presencia de paramédicos y una ambulancia. Pablo Montero reiteró que él no iba manejando y que su chofer se quedó a atender la situación "como todo un caballero".

El intérprete dijo que ya no daría más tiempo a hablar del incidente porque no se trató de algo grave. "Ya se arregló eso y fue un raspón, es todo",