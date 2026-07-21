Julión Álvarez y Alfredo Olivas en CONCIERTO de su gira “Prófugos del Anexo": Fecha, precios de los boletos y todo lo que tienes que saber

Es oficial, "El Rey de la Taquilla", Julión Álvarez y "El Patroncito", Alfredo Olivas, unen sus talentos en una de las giras más prometedoras de la industria musical; así es, estamos hablando de “Prófugos del Anexo”, la cual llega a tierras tapatías próximamente, por lo que a continuación te damos todos los detalles sobre este concierto que promete cautivar a más de 50 mil personas.

"Prófugos del Anexo": Precio de boletos de la gira de Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Luego de haber coincidido en el evento con motivo de los festejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en La Minerva, Julión Álvarez y Alfredo Olivas pisarán tierras jaliscienses ya que ofrecerán un concierto en Guadalajara. A continuación te presentamos los precios de los boletos. Es importante que sepas que la cantidad cambia dependiendo la zona en la que te ubiques dentro del recinto. Los precios van desde los $7000 pesos mexicanos hasta los $800.

Diamante: $7,000

Diamante Limitada: $6,500

VIP: $6,000

Oro: $5,500

Plata 1: $5,000

Plata 2: $4,500

Bronce: $4,000

Palcos VIP: $3,800

Esmeralda: $3,000

Zafiro: $2,500

Preferente: $2,000

Preferente Oriente: $1,500

B Poniente: $800

"Prófugos del Anexo": Fecha del concierto de de Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Este concierto se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en el Estadio Jalisco del Atlas, ubicado en La Perla de Occidente, mismo que tiene capacidad para más de 50 mil asistentes. En una conferencia ante medios de comunicación, Julión Álvarez y Afredo Olivas describieron esta presentación como una "deuda histórica", misma que no había podido llevarse a cabo por falta de ajustes en sus agendas, sin embargo ahora es un hecho y promete ser una de las mejores. Por otro lado, es importante que sepas que hasta el momento se desconoce la hora en la que iniciará el concierto, por lo que te recomendamos estar atento a los sitios y cuentas oficiales de los organizadores del concierto así como a las redes sociales de los artistas.

"Prófugos del Anexo": ¿Cómo comprar boletos para el concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas?

Los boletos los podrás adquirir mediante la boletera king ticket. La venta digital ha comenzado de manera oficial este martes 21 de julio por lo que si tienes pensado ir a este magno evento te recomendamos hacer tu compra a tiempo ya que hasta el momento no es oficial que se abra una fecha nueva aunque algunas fuentes cercanas a los organizadores han dado a conocer que podrían sumarse fechas en otras zonas del país así como en Centro y Sudamérica aunque esto aún no es un hecho.

