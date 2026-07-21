6 diseños de uñas de frutas que son tendencia esta temporada

Esta temporada de verano se ha presentado colorida para poder brindarle a tus manos un poco de diversión y estilo. Es por esto que se han impuesto las uñas de fruta con diseños increíbles.

Las uñas de frutas aportan fantasía a tus looks. Además, son muy fáciles de realizar ya que se componen de formas orgánicas y básicas por lo que puedes recrear este look en tu casa. Elige una de estas opciones o utiliza tu imaginación para poder crear tus propios estilos.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de frutas?

Uñas con arándanos y lunares

En este diseño implica arándanos pequeños que aportan dulzura a la manicura francesa de lunares, pero no lo recargan. Tendrás un estilo divertido e inspirado en lo vintage que es fresco para el verano.

Uñas de sandía con brillo

Aquí nos encontramos con un diseño de sandía con abalorios realizado con una mezcla de piedras verdes, rojas, negras y blancas para crear un look más elaborado que resulta realmente impresionante.

Uñas de fresa y matcha

Las fresas y el matcha forman una mezcla realmente interesante. Tendrás un estilo divertido que resulta fresco, suave que aporta mucha personalidad a tus manos.

Uñas de fresa con cuentas y cristales

En este caso también tenemos una mezcla de abalorios y piedras para hacer las fresas. Tendrás un toque más texturizado al cual le puedes agregar detalles con pigmentos de sombra de ojos para conseguir un aspecto difuminado y más realista”, afirma.

Uñas con aceitunas de martini

Las aceitunas resultan muy tiernas si las mezclas con martini. Puedes hacer pequeños detalles a mano para transmitir elegancia natural, aportando un toque sutil de inspiración mediterránea que resulta divertido a la vez que discreto”.

Uñas con mini frutas y abalorios

Por último, tenemos este diseño que cuenta con diversas mini frutas con abalorios para obtener un equilibrio perfecto con detalles y elegancia minimalista.