Papá de Ana Bárbara habla de karma contra su hija tras darle la espalda a su familia

Aunque se han escuchado las versiones de algunos de los involucrados, uno de los rumores o de la información que siempre ha circulado en el entorno de Ana Bárbara, es el interés que existe de parte de Ángel Muñoz en la fortuna de la cantante. Ante las diferentes circunstancias que se presentaron en días recientes, el padre de la nacida en San Luis fue contundente y no se guardó nada en contra del esposo de su hija.

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¿Qué dijo el papá de Ana Bárbara en contra de su hija y su esposo?

El señor Don Antero dio unas polémicas declaraciones para el espacio de En Shock, en las cuales arremetió contra su hija, contra su esposo e incluso contra la ex pareja de la cantante. El señor indica que han usado a su hija por la fortuna que guarda, tal como el caso de infidelidad más o menos lo ha planteado.

“Ella sabía que era un bandolero el amigo ese, un cazafortunas. Nunca hacen caso, sucedió lo mismo con El Pirru cuando dijo que se iban a casar y ahora con este, ni siquiera nada, ni lo conocí ni quería conocerlo… Una mujer tan viva y verla cometer tanta burrada, no entiendo. Cómo ella, una mundeada, cae en las manos de alguien así... la culpable es ella”.

En repetidas ocasiones se escuchó a José Emilio Levy hablar de quién era Ángel Muñoz y ahora el padre de la cantante confirma o apoya dichas explicaciones del joven. Aunque en las declaraciones también le tocó reprimendas a su progenitor: El Pirru. En ese sentido, la reconciliación de Ana con su familia se ve bastante lejana.

¿Ana Bárbara está totalmente distanciada de su familia?

Según las declaraciones del padre, todo indica que al menos una parte de la familia cree que la cantante ha vivido con parejas que no le benefician en nada y una reconciliación luce prácticamente imposible y que ahora está pagando las consecuencias: “Tenía que suceder, esta niña confía en todo el mundo. Desprecia a toda su familia por irse con ese, ahora tiene que pagar las consecuencias… Me mandó a la fregada. ¿Quién le da la espalda a su familia por un pelele? Solo ella se atrevió y ahora sufre las consecuencias”.