ANA BÁRBARA

Ha triunfado en el mundo de la música como cantante, compositora y productora independiente.

Ha grabado 11 álbumes, cuyas altas ventas la han hecho merecedora de discos de oro y platino, logrando colocar más de 40 temas en la conocida lista de popularidad de Billboard.

Obtuvo su estrella en El Paseo de la Fama de Las Vegas. Recientemente triunfó en México en su primer Auditorio Nacional y en 2005 se hizo acreedora al Latin Grammy por su aportación a la música mexicana.

“La reina grupera” se integra por primera ocasión al panel de críticos de La Academia 20 años para compartir su vasta experiencia, dentro y fuera de los escenarios, a los integrantes de la decimotercera generación.